دولت آمریکا نسبت به فرهنگ های خارجی آغوش بازی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، جاناتان رزنبام منتقد سینما در عرصه بینالمللی که به همت مدرسه ملی سینما به ایران آمده است، از موزه سینمای ایران بازدید کرد.
وی در این بازدید درباره شناخت و تعریف خود از سینمای ایران گفت: فیلمهای خوب، قواعد خودشان را دارند و من بر اساس همان قواعد، آثار را می سنجم نه بر اساس قواعد خودم. البته این کار همیشه امکان پذیر نیست اما این ایدهآل کار من است.
این منتقد آمریکایی اظهار کرد: به نظر من سینمای ایران، یکی از انسانگراترین سینماهای دنیا است از این رو، من ارزش بسیاری برای آن قائل هستم.
رزنبام به کارگردانهای ایران و فیلمهای مورد علاقه خود اشاره کرد و توضیح داد: من تمام فیلمهای ایران را ندیدهام و تنها بخشی از آثار را دیدهام. از میان تمام آثاری که دیدهام فیلمی که بیشتر از همه آن را دوست دارم، «خانه سیاه» ساخته فروغ فرخزاد است. همچنین فیلمهای عباس کیارستمی، ابراهیم گلستان، فیلم «مغولها» به کارگردانی پرویز کیمیاوی که اولین فیلم موج نوی سینمای ایران است، از فیلمها و سینماگران مورد علاقه من هستند.
جاناتان رزنبام در ادامه، درباره موزه سینما گفت: این بازدید تجربه بسیار جالبی بود، از موزه سینما اطلاعات خوبی درباره سالهای نخست سینمای ایران کسب کردم که برایم مهم بود. همچنین از دیدن فیلمهای دوره قاجار، «حاجی آقا آکتور سینما» و «دختر لر» نیز لذت بردم.
این منتقد آمریکایی با انتقاد از سیاستهای دولت آمریکا در زمینه ارتباطهای دو جانبه با دیگر کشورها، درباره همکاریهای سینمایی ایران و آمریکا توضیح داد: به نظر من مخاطبان آمریکایی، فیلمهای ایرانی را ندیدهاند البته منتقدانی در این زمینه تلاش کردهاند اما میتوانم بگویم فیلمهایی که از ایران دیدهاند، بیشتر آثار اصغر فرهادی است. دولت آمریکا نسبت به فرهنگهای خارجی آغوش بازی ندارد و آنها را نمیپذیرد که این مشکل از دولت آمریکا و دولتهای قبلی است.
پس از بازدید جاناتان رزنبام از موزه سینما، وی در نشستی صمیمی با علیرضا قاسم خان مدیرعامل موزه سینمای ایران پیرامون مسائل و موضوعات مختلف سینمای ایران و جهان گفتگو کرد.
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