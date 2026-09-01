جبارعلی ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دوخطه‌کردن محورهای ریلی ورودی تهران در برنامه کاری راه‌آهن قرار دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه این پروژه‌ها سال‌ها نیمه‌تمام باقی مانده‌اند، تلاش راه‌آهن، شهرداران مناطق واقع در مسیر و استانداری تهران بر این است که طرح‌های مذکور تعیین تکلیف و تکمیل شوند.

معاون وزیر راه با اشاره به یکی از موانع اصلی اجرای این پروژه‌ها تصریح کرد: موضوع انتقال خط لوله آب سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، اما از سال گذشته اقدامات و پیگیری‌های جدی برای رفع این مانع انجام شده است.

ذاکری ادامه داد: در این زمینه هم وزارت نیرو و هم شهر جدید پرند تعهداتی دارند و مقرر شده است در نشستی که هفته آینده برگزار می‌شود، موضوع به‌صورت جدی پیگیری شود.

وی با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم رباط‌کریم، بهارستان و پرند در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد: با رفع این مانع، گره پروژه‌ای که نزدیک به ۱۰ سال بلاتکلیف مانده است، باز شود و ادامه عملیات با همکاری شهرداران منطقه و مجموعه راه‌آهن سرعت بگیرد.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: با حل این گره اصلی، زمینه برای پیشبرد و تکمیل سایر بخش‌های پروژه‌های ریلی ورودی تهران فراهم خواهد شد.