ایجاد شبکه اختصاصی ارتباطی در مواقع بحران/ برگزاری مانور پایش BTS

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، آمادگی شبکه ارتباطی کشور برای مقابله با بحران های احتمالی توسط کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات ستاد مدیریت بحران مورد بررسی قرار گرفت.

مرتضی رضایی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران در این جلسه با اشاره به اینکه در زمان وقوع بحران اولین نیاز افراد دسترسی به وسایل ارتباطی است گفت: با توجه به اهمیت موضوع ارتباطات هنگام وقوع بحران، جلسه کارگروه مدیریت بحران استان و شهر تهران برای بررسی میزان آمادگی اپراتور ها در زمان بحران برگزار شد.

وی یکی از مهم ترین مشکلات هنگام وقوع زمین لرزه را قطع برق شهری و به طبع آن قطع شدن برق آنتن‌های اپراتورها دانست و افزود: برای پیشگیری از این موضوع باید برای تامین برق مورد نیاز BTS ، پیش بینی لازم صورت گیرد. البته اکثر سایت‌ها دارای باتری هستند اما باید به طور مرتب رصد شوند و امکانات مورد نیاز از جمله دیزل ژنراتور برای تامین برق مورد نیاز پیش بینی شود.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران به برگزاری مانور پایش باتری آنتن‌های BTS اشاره کرد و گفت: سازمان تنظیم مقررات منطقه شمال در ۲۶ و ۲۷ تیرماه امسال مانوری در حوزه آزمایش منابع تامین برق آنتن‌های BTS اپراتورها برگزار کرد که نتیجه آن ظرف چند روز آینده اعلام می‌شود.

وی با اشاره به زمین لرزه ای که در آذرماه سال گذشته در تهران رخ داد، خاطرنشان کرد: بعد از وقوع زمین لرزه مذکور به اپراتورها تکلیف شد تا خود را برای مواقع بحران به روز کنند. البته هم اکنون همه اپراتور ها گزارش های امیدوارکننده از به روز بودن شبکه خود ارائه کردند اما هنوز کافی نیست و در تلاش هستیم تا همه نیازهای حوزه ارتباطی را در مواقع بحران پاسخ دهیم.

در این جلسه حمید مختاری مدیر تنظیم مقررات منطقه شمال نیز با تاکید بر اینکه وظیفه اپراتورها آمادگی در هنگام بحران است افزود: مانورهای متعددی برای آمادگی در زمان بحران برگزار شده و در جریان این مانورها، تکالیف مدیران در حوزه های مختلف تعیین شده است.

صمدایی دبیر کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات ستاد مدیریت بحران نیز در این جلسه گزارشی از شبکه اختصاصی ایجاد شده با ظرفیت ۲۰ هزار کاربر توسط وزارت ارتباطات برای مواقع بحران را ارائه داد.

همچنین در این جلسه مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه مدیریت بحران را اعلام کردند.

مصطفی سنایی مشاور مدیر مخابرات منطقه تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای مدیریت بحران تصریح کرد: اجرای مانورهای متعدد، آموزش به کارکنان مخابرات، ایجاد کانکس سیار تلفن همگانی، راه اندازی کانکس سیار دیزل ژنراتور از جمله اقداماتی است که برای مدیریت بحران صورت گرفت. تاکنون ۹۰درصد ساختمان‌های موردنیاز مخابرات در مواقع بحران مقاوم سازی و مرمت شده اند و در تلاش هستیم تا پایان سال جاری ساختمان های باقی مانده را مقاوم سازی کنیم.

نماینده همراه اول نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه عمده مشکلات هنگام وقوع بحران قطعی برق است، گفت: در این اپراتور تیم متمرکز کشوری تشکیل شده که وظیفه رصد سایت را بر عهده دارد، ایمن سازی سایت ها برای جلوگیری از سرقت، استفاده از کولر چند منظوره، طراحی پاور بانک، افزایش باتری لیتیومی و ایجاد هماهنگی با استان های معین برای مواقع بحران از جمله اقدامات در راستای مدیریت بحران محسوب می‌شود.

نماینده ایرانسل نیز با اشاره به اینکه ظرفیت ژنراتورها را برای مواقع بحران افزایش داده‎‌ایم بیان کرد: برای مثال هنگام وقوع زمین لرزه در آذرماه سال گذشته ۶۷ دیزل ژنراتور برای تهران در نظر گرفتیم. در همین حال تیم های واکنش سریع در مواقع بحران نیز تشکیل شد و ۳۰ سایت سیار در نقاط امن در نظر گرفتیم و کادر فنی نیز به طور مداوم شبکه را رصد می‌کنند و بیش از ۲هزار باتری نیز نصب شده است .

نماینده رایتل نیز ایجاد برق اضطراری، مقاوم سازی دکل ها و افزایش ظرفیت شبکه های ارتباطی در نزدیکی مراکز مدیریت بحران، شناسایی تیم‌های مدیریتی‌، ثابت سازی تجهیزات لرزه ای در مراکز مخابراتی را به عنوان اقدامات پیش از وقوع بحران بیان کرد.