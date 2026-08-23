مجتبی راعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه آنتن‌های BTS تلفن همراه در نقاط مورد نیاز شهرستان کاشان اظهار کرد: نصب و توسعه این آنتن‌ها هر ساله در دستور کار مخابرات قرار دارد و بخشی از اختلالات ایجادشده در شبکه ارتباطی، ناشی از قطعی‌های برق است.

وی ابراز کرد: باتری‌های پشتیبان آنتن‌های BTS نیز در شرایط فعلی پاسخگوی قطعی‌های مکرر برق نیستند؛ چراکه برای شارژ کامل این باتری‌ها حدود ۷۲ ساعت زمان نیاز است، در حالی که با قطعی برق هر ۲۴ ساعت، امکان شارژ مجدد و کامل آنها عملاً وجود ندارد. از سوی دیگر، هزینه تعویض هر باتری بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است که بار مالی قابل توجهی برای مخابرات ایجاد می‌کند.

فرماندار کاشان، توسعه انرژی خورشیدی را یکی از راهکارهای اساسی برای تأمین برق مورد نیاز تجهیزات مخابراتی دانست و تصریح کرد: باید به سمت استفاده بیشتر از انرژی خورشیدی برای تأمین نیازهای انرژی شهرستان‌ها حرکت کنیم تا در زمان قطعی برق، زیرساخت‌های ارتباطی با کمترین اختلال مواجه شوند.

وی همچنین با اشاره به برخی موارد اختلال ناشی از استفاده‌های غیرمجاز از تجهیزات، گفت: در شهرک صنعتی امیرکبیر، با وجود نصب آنتن BTS، همچنان اختلال در شبکه وجود داشت که پس از بررسی مشخص شد برخی سیستم‌های مورد استفاده در این محدوده، موجب ایجاد اختلال در شبکه ارتباطی می‌شوند.