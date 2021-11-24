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۳ آذر ۱۴۰۰، ۱۵:۲۵

وزیر کشور در جمع خبرنگاران خبر داد

وجود ۱۰۰ پایگاه مدیریت بحران در پایتخت

وجود ۱۰۰ پایگاه مدیریت بحران در پایتخت

وزیر کشور با اشاره به وجود ۱۰۰ پایگاه مدیریت بحران در تهران گفت: برای تاب آوری هرچه بهتر در زمان بروز حوادث باید تعداد پایگاه افزایش دو برابری داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی وزیر کشور، در بازدید از پایگاه ویژه مدیریت بحران منطقه ۶ تهران در جمع خبرنگاران گفت: یکی از موضوعاتی که در سطح شهر تهران باید مورد توجه قرار گیرد، آمادگی برای شرایط اضطرار است که باید مداوم رصد شود و آمادگی‌های لازم وجود داشته باشد.

وی افزود: با توجه به شرایط تهران و قرارگیری روی چند گسل، امروز از بخشی از این آمادگی‌ها و تجهیزات بازدید کردیم تا اگر برنامه‌ای برای توسعه وجود دارد، کمک‌های لازم را داشته باشیم.

وزیر کشور گفت: ساماندهی افراد به شکل داوطلبین انجام شده و ستاد فرماندهی لازم در این حوزه ایجاد شده است و باید به صورت مداوم برای حفظ آمادگی رصد انجام شود.

وحیدی ادامه داد: تعداد پایگاه‌های مدیریت بحران در حال حاضر حدود ۱۰۰ پایگاه است اما باید یک و نیم تا دو برابر افزایش پیدا کند، البته در سناریوهای مختلف نیازها متفاوت است و ممکن است با توجه به هر سناریو یک و نیم تا دو برابر افزایش در پایگاه‌ها داشته باشیم.

وی تاکید کرد: باید اصل کمبودها را در شرایط اضطراری پیش بینی کنیم و به شکل محله محور تجهیزات را فراهم و پایگاه‌ها را تجهیز کنیم.

وزیر کشور گفت: موضوع تاب آوری از موضوعات مهمی است که در راستای تحقق آن تجهیزات بیشتری نیاز داریم که باید فراهم کنیم.

کد مطلب 5360023

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