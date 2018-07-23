رفع بیکاری و ایجاد اشتغال مطالبه اصلی مردم بیجار است

به گزارش خبرنگار مهر، حمد الله کریمی امروز دوشنبه در نشست تخصصی معاون توسعه اشتغال و کار افرینی این شهرستان که با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در محل فرمانداری بیجار برگزار شد، اظهار داشت:در راستای رفع مشکلات اشتغال در مناطق روستای و مشاغل خانگی اعتباراتی اختصاص یافته است.

وی عنوان کرد: در راستای پرداخت این تسهیلات بانک های عامل باید همکاری لازم را داشته باشند.

وی افزود:شهرستان بیجار پتانسیل های بسیار خوبی از جمله در بخش کشاورزی، معادن، گردشگری و جوانان دارد و باید از این ظرفیت ها در راستای اشتغالزایی بهره برد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مشکلات اقتصادی بسیاری در کشور وجود دارد اما استان کردستان به کلکسیون مشکلات تبدیل شده و را شهرستان نیز تحت تاثیر قرار داده است.

وی با انتقاد از برگزاری جلسات بدون خروجی اظهارداشت: برگزاری جلسات بدون خروجی مورد رضایت مردم نیست و باید در جهت رفع مشکلات گام برداشت.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تزریق تسهیلات به واحد های تولیدی موجب رفع بسیاری از مشکلات این واحد ها می شود، عنوان کرد:بسیاری از واحد های تولیدی شهرستان با تزریق تسهیلات میتوانند فعال شوند و زمینه اشتغال افراد را نیز فراهم کنند.