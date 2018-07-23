رئوف فکوری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری برنامه های فرهنگی و اجتماعی آستان قدس رضوی در شهرستان بروجرد خبر داد.

وی گفت: جشن های مردمی زیر سایه خورشید به مناسبت دهه کرامت و به صورت همزمان در سراسر کشور و ۲۰ کشور خارجی در حال برگزاری است.

دبیر جشن های زیر سایه خورشید در بروجرد در تشریح برنامه های کاروان خدام حرم رضوی در بروجرد گفت: مراسم استقبال از پرچم متبرک و خدام حرم مطهر رضوی در قالب کاروان زیر سایه خورشید صبح سه شنبه ۲مرداد ۹۷ در بروجرد برگزار خواهد شد.

فکوری ادامه داد: بیش از ۳۰ برنامه در قالب بسترهای فرهنگی، محرومیت زدایی و حمایت از تولید ملی و کارآفرینی در بروجرد برگزار می شود.

وی اظهار داشت:از مهم ترین برنامه های این کاروان عیادت از بیماران، حضور در ندامتگاه آقایان و بانوان، سرکشی از مناطق محروم و آسیب پذیر، حضور در کمپ های ترک اعتیاد، بازدید از کارخانه های داروسازی زاگرس فارمد و اکسیر است.

دبیر جشن های زیر سایه خورشید در بروجرد افزود: یکی از برنامه های ویژه امسال ورود مستقل به برنامه های روستایی است که بعد از بررسی های صورت گرفته و تحقیقات انجام شده در ۱۰ روستای محروم و دور افتاده که فعالیت های فرهنگی کمتری صورت گرفته حضور پیدا خواهند کرد.

فکوری گفت: جشن مردمی در بخش اشترینان شهرستان بروجرد در جوار شهدای گمنام این شهر و در بروجرد در جوار امامزاده جعفر اجرا خواهد شد.