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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۲۳:۵۲

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

کاروان «زیر سایه خورشید» راهی بروجرد می‌شود/اجرای ۳۰ برنامه مختلف

کاروان «زیر سایه خورشید» راهی بروجرد می‌شود/اجرای ۳۰ برنامه مختلف

بروجرد- دبیر جشن‌های مردمی زیر سایه خورشید در بروجرد از حضور کاروان خدام حرم رضوی در این شهرستان خبر داد.

رئوف فکوری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری برنامه های فرهنگی  و اجتماعی آستان قدس رضوی در شهرستان بروجرد خبر داد.

وی گفت: جشن های مردمی زیر سایه خورشید به مناسبت دهه کرامت و به صورت همزمان در سراسر کشور و ۲۰ کشور خارجی در حال برگزاری است.

دبیر جشن های زیر سایه خورشید در بروجرد در تشریح برنامه های کاروان خدام حرم رضوی در بروجرد گفت: مراسم استقبال از پرچم متبرک و خدام حرم مطهر رضوی در قالب کاروان زیر سایه خورشید صبح سه شنبه ۲مرداد ۹۷ در بروجرد برگزار خواهد شد.

فکوری ادامه داد: بیش از ۳۰ برنامه در قالب بسترهای فرهنگی، محرومیت زدایی و حمایت از تولید ملی و کارآفرینی در بروجرد برگزار می شود.

وی اظهار داشت:از مهم ترین برنامه های این کاروان عیادت از بیماران، حضور در ندامتگاه آقایان و بانوان، سرکشی از مناطق محروم و آسیب پذیر، حضور در کمپ های ترک اعتیاد، بازدید از کارخانه های داروسازی زاگرس فارمد و اکسیر است.

دبیر جشن های زیر سایه خورشید در بروجرد افزود: یکی از برنامه های ویژه امسال ورود مستقل به برنامه های روستایی است که بعد از بررسی های صورت گرفته و تحقیقات انجام شده در ۱۰ روستای محروم و دور افتاده که فعالیت های فرهنگی کمتری صورت گرفته حضور پیدا خواهند کرد.

فکوری گفت: جشن مردمی در بخش اشترینان شهرستان بروجرد در جوار شهدای گمنام این شهر و در بروجرد در جوار امامزاده جعفر اجرا خواهد شد.

کد مطلب 4355359

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