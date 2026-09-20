کرمانپور: بیمه ۱۲۰ همت به حوزه سلامت بدهکار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کرمانپور، در گفتگو با رادیو سلامت، با اشاره به تفاوت «پزشکی خانواده» با «پزشک خانواده»، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین کارها این است که شعار و نوشتار در تمام کشور یکسان باشد، علت اینکه از عبارت «پزشکی خانواده» استفاده می‌شود، این است که در سیستم خدمات‌دهی، یک تیم مشتمل بر پزشک، مراقب سلامت و سایر نیروها در خدمت مردم هستند. بنابراین، «پزشکی خانواده» بهترین واژه برای آن است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وعده کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم عملی می‌شود، تصریح کرد: صددرصد عملی می‌شود، چون هدف اصلی این است و اگر غیر از این باشد، عدالت در سلامت، محقق نمی‌شود. در این راستا، چهار ویزیت در سال پیش بینی شده و هر چهار ویزیت در نظام پزشکی خانواده رایگان خواهد بود و ادامه مسیر نیز در سطح اول به همین شکل است.

کرمانپور با اشاره به رویکرد پیشگیرانه این طرح، خاطرنشان کرد: امیدواریم در طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای باشد که مردم تا حد امکان بیمار نشوند. هدف این است که پزشک در کنار خانواده ایرانی قرار گیرد و با مراقبت به‌موقع، نظارت بر نشانگرهای خونی، ویزیت دوره ای، اندازه‌گیری قد و وزن، قند و...، نگذارد فرد بیمار شود. ما الان با جامعه‌ای روبرو هستیم که اقدامات درمانی بیش از اقدامات بهداشتی و خدمات پیشگیرانه است.

وی با تأکید بر تفاوت دو نظام «بیمارمحور» و «سلامت‌محور»، گفت: نظام بیمارمحور یعنی وقتی مریض شدی چه کار کنی؛ اما نظام سلامت‌محور یعنی چه کار کنی که بیمار نشوی. تفاوت این دو، در نگاه به عکس، سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن و متخصص است؛ در حالی که در نظام سلامت‌محور، هدف این است که اصلاً بیمار نشویم.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره همراهی بیمه‌ها و تأمین مالی طرح، اظهار داشت: یکی از افق‌های موفقیت این طرح این است که بتواند صنعت بیمه کشور را همراه کند. اگرچه، صنعت بیمه تقریباً ورشکسته است؛ یعنی خرجش به دخلش نمی‌خورد و بسیاری از مراکز درمانی ما طلبکاران دانه‌درشت بیمه‌ها هستند. همین حالا که من و شما صحبت می‌کنیم، نزدیک به ۱۲۰ همت بدهی صنعت بیمه به بخش درمانی و بهداشتی کشور است.

وی در ادامه با اشاره به مخالفت برخی پزشکان با اجرای برنامه پزشکی خانواده؛ اذعان کرد: دو یا سه دلیل وجود دارد که من تا حد زیادی به آنها حق می‌دهم. اول اینکه می‌گویند چندین بار این طرح دست‌خورده شده، به جایی نرسیده و فقط نظام درمانی را دچار مشکل کرده است. این‌ها با دلخوشی وارد پروژه شدند و بعد نتیجه نگرفتند، پس حق دارند بدبین باشند. دوم اینکه ممکن است طرح شروع شود و موفق هم باشد، اما بحث مالی نتواند حمایت کند. این هم بسیار مهم است.

کرمانپور در پایان با اشاره به اینکه این طرح اجباری نیست، خاطرنشان کرد: هیچ اجباری برای ملحق شدن پزشکان وجود ندارد. طرح از شهرهای سی‌هزار نفری شروع شده و الان ۶۴ شهر را تحت پوشش داریم. در صورت جا افتادن طرح، شرایط به‌گونه‌ای خواهد شد که پزشکان تمایل به مشارکت در آن خواهند داشت.