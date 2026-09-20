اجرای ۳۲۱ برنامه جهادی در هفته دفاع مقدس قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس که در محل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: برنامه‌های امسال با رویکردی متفاوت و با محوریت استفاده از ظرفیت نسل جوان در پایگاه‌های بسیج طراحی شده است.

وی افزود: حضور جوانان در عرصه‌های مهم و سرنوشت‌ساز برای تداوم فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ضروری است و اگر این نسل در میدان نقش‌آفرینی نکند، مجموعه‌های مرتبط و در نهایت جامعه از این ظرفیت محروم خواهند شد.

رئیس ستاد کنگره شهدای استان قزوین با اشاره به برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس ادامه داد: نمایشگاه بزرگ هفته دفاع مقدس در کنار بازسازی میدانی عملیات محرم، یکی از برنامه‌های اصلی استان در این ایام خواهد بود.

کریمی گفت: این نمایشگاه در میدان سیدحسن نصرالله قزوین برپا می‌شود و به دلیل ارتباط محتوایی آن با شرایط امروز منطقه و کشور، برای دومین سال متوالی مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: عملیات محرم به صورت زنده بازسازی می‌شود و این برنامه هر شب در طول هفته دفاع مقدس برای عموم مردم اجرا خواهد شد تا بخشی از حماسه و رشادت رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس برای نسل امروز بازآفرینی شود.

رئیس ستاد کنگره شهدای استان قزوین با اشاره به گستره برنامه‌های امسال اظهار کرد: ۲۸ برنامه اصلی و محوری برای هفته دفاع مقدس ابلاغ شده که اجرای آنها از ۲۸ شهریورماه آغاز شده و تا ۱۰ مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی یکی از محورهای مورد توجه در برنامه‌های امسال را محرومیت‌زدایی عنوان کرد و گفت: در کنار برنامه‌های فرهنگی و تبیینی، ۳۲۱ عنوان برنامه در حوزه فعالیت گروه‌های جهادی و محرومیت‌زدایی پیش‌بینی شده است.

کریمی ادامه داد: این برنامه‌ها با محوریت پایگاه‌های بسیج و در مناطق مختلف استان قزوین اجرا خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری ۱۴ رزمایش ابتکاری در استان خبر داد و افزود: این رزمایش‌ها یکی از سرفصل‌های برنامه‌های امسال است و با هدف ایجاد تحرک، نشاط و پویایی انقلابی در میان بسیجیان اجرا می‌شود.

رئیس ستاد کنگره شهدای استان قزوین با تأکید بر نقش پایگاه‌های بسیج در اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس تصریح کرد: پایگاه‌های بسیج باید به کانون اصلی فعالیت‌های مردمی و فرهنگی تبدیل شوند و بر همین اساس، ساختار برنامه‌های امسال به شکلی طراحی شده که این پایگاه‌ها به عنوان بازوان اصلی اجرای برنامه‌ها در میدان حضور داشته باشند.

کریمی خاطرنشان کرد: واگذاری مدیریت و اجرای برنامه‌ها به نیروهای جوان و پرشور، علاوه بر کمک به ارتقای محتوای برنامه‌های هفته دفاع مقدس، زمینه کادرسازی و تربیت نیروهای نسل آینده انقلاب را نیز فراهم می‌کند.