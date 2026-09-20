شوراهای گسترش فرهنگ قرآنی فعال می شود؛ تقدیر از شهرداری ساری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار ظهر یکشنبه در نشست شورای گسترش فرهنگ قرآنی مازندران، ضمن تبریک میلاد امام حسن عسکری(ع)، اظهار کرد: شورای گسترش فعالیت‌های قرآنی در استان با محوریت نماینده ولی‌فقیه و دبیری سازمان تبلیغات اسلامی، وظیفه سیاست‌گذاری، راهبری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های فعال قرآنی را بر عهده دارد.

وی با اشاره به تغییرات ساختاری در شورای گسترش فعالیت‌های قرآنی افزود: طی دو سال گذشته، روند انتقال مسئولیت دبیرخانه شورای گسترش فعالیت‌های قرآنی به سازمان تبلیغات اسلامی دنبال شد و پس از انجام ارزیابی‌ها و بررسی‌های لازم، این مسئولیت با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت کامل به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه یکی از رویکردهای اصلی استان، توسعه فعالیت‌های قرآنی در سطح شهرستان‌هاست، تصریح کرد: فعالیت‌های قرآنی زمانی می‌تواند به یک جریان عمومی و اثرگذار تبدیل شود که ساختارهای هماهنگ‌کننده در شهرستان‌ها نیز فعال باشند.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار ادامه داد: بر همین اساس، فعال‌سازی شوراهای گسترش فعالیت‌های قرآنی شهرستان‌ها در دستور کار قرار گرفته و جلسات متعددی با حضور مسئولان و متولیان امر برگزار شده است.

وی با اشاره به نقش ائمه جمعه در این ساختار گفت: شوراهای شهرستانی با محوریت ائمه جمعه شکل می‌گیرند و کارگروه‌هایی متناسب با ساختار شورای استانی در حوزه‌هایی همچون آموزش عمومی قرآن، پژوهش و ترویج فعالیت‌های قرآنی تشکیل خواهند شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران افزود: در بخش قابل توجهی از شهرستان‌ها جلسات شورا برگزار و فعالیت‌ها آغاز شده است و در برخی مناطق نیز موضوع تشکیل شورا و نحوه فعالیت کارگروه‌ها در حال پیگیری است. بخشی از این روند نیز به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های جدید مرتبط می‌شود.

قرآن؛ محور برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی

حجت‌الاسلام شریف‌تبار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش فعالیت‌های قرآنی در برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی استان، اظهار کرد: در جریان برنامه‌ها و تجمعات مردمی پس از جنگ رمضان، تلاش شد ظرفیت قرآن در کنار حضور مردم مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: برگزاری محافل قرآنی، حضور قاریان برجسته و استفاده از ظرفیت تلاوت و تدبر در آیات قرآن از جمله برنامه‌هایی بود که با همکاری مجموعه‌های مختلف در استان و شهرستان‌ها اجرا شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به توجه ویژه به مفاهیم مقاومت در برنامه‌های قرآنی گفت: در این برنامه‌ها تلاش شد آیاتی از قرآن کریم که با موضوع مقاومت، نصرت و ایستادگی ارتباط دارد، برای مردم تبیین شود و پیش از سخنرانی‌ها نیز فرازهایی از این آیات برای حاضران قرائت و درباره مفاهیم آنها تدبر شود.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار از آماده‌سازی محتوای قرآنی با موضوع «آیات مقاومت» خبر داد و بیان کرد: مجموعه‌ای از محتوا و کتاب‌های موضوعی در این زمینه تهیه شده است تا خطیبان، سخنرانان و مجریان برنامه‌ها بتوانند از آنها برای تبیین مفاهیم قرآنی بهره بگیرند.

وی با بیان اینکه استفاده از آیات قرآن در فضاسازی شهری نیز مورد توجه قرار گرفته است، افزود: این موضوع به شهرداری‌ها نیز ابلاغ شده و برخی از شهرداری‌های استان در زمینه استفاده از آیات و مفاهیم قرآنی در محیط شهری اقدامات مناسبی انجام داده‌اند.

«زندگی با آیه‌ها»؛ طرحی برای جریان‌سازی قرآنی در طول سال

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در ادامه به اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» اشاره کرد و گفت: یکی از طرح‌های کلان برای گسترش فرهنگ قرآنی در استان، طرح «زندگی با آیه‌ها» است که با هدف پیوند دادن مفاهیم قرآن با زندگی روزمره مردم دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این طرح در ابتدا با محوریت ماه مبارک رمضان آغاز شد، اما از سال گذشته تلاش شده است دامنه اجرای آن به همه ایام سال گسترش پیدا کند و در مناسبت‌های مختلف نیز از ظرفیت آیات قرآن برای ترویج معارف دینی استفاده شود.

فضاسازی شهری ساری با محوریت سوره فتح

حجت الاسلام شریف‌تبار در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از عملکرد شهرداری ساری در زمینه فضاسازی‌های شهری با محوریت «سوره مبارکه فتح»، افزود: این اقدامات در انتقال مفاهیم قرآنی به بدنه جامعه مؤثر است.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار تأکید کرد: استمرار فعالیت‌های قرآنی در طول سال و تبدیل برنامه‌های مقطعی به جریان مستمر فرهنگی، از اهداف مهم شورای گسترش فعالیت‌های قرآنی در مازندران است.

وی در پایان گفت: با فعال شدن شوراهای شهرستانی و شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی، زمینه برای هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های فرهنگی، مجموعه‌های قرآنی و فعالان این عرصه فراهم خواهد شد و امیدواریم این روند به تقویت فعالیت‌های قرآنی در سراسر استان منجر شود.