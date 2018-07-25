۳ انفجارتروریستی درالسویداء همزمان باحمله داعش به روستاهای اطراف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دست کم ۳ انفجار تروریستی شهر السویداء سوریه را لرزاند که به دنبال آن تعدادی از شهروندان سوری کشته و زخمی شدند.

این انفجارهای تروریستی همزمان با حمله گروه تروریستی داعش به روستاهای المتونه، دوما و تیما واقع در حومه السویداء به وقوع پیوست.

عناصر داعش با ورود به شهر السویداء دست به این عملیات تروریستی زده به طوریکه انفجار نخست در نزدیکی یک بازار و انفجار دوم در نزدیکی میدان المشنقه و انفجار سوم در میدان النجمه به وقوع پیوست. اهالی این مناطق توانستند دست کم ۲ تن از این عوامل را به هلاکت برسانند.

نیروهای ارتش نیز مانع ورود عناصر داعش به روستاهای اطراف السویداء شدند.

یک منبع در نیروهای پلیس سوریه نیز اعلام کرد که به دنبال انفجارهای انتحاری در السویداء دست کم ۳۰ تن کشته و تعدادی دیگر مجروح شدند