خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: ۱۸ بهمن‌ماه سال ۹۳ و با حضور استاندار، فرماندار، نمایندگان مردم همدان مجلس، اعضای شورای شهر و مسئولان شهرستان همدان کلنگ عملیات اجرایی پارکینگ طبقاتی آقاجانی بیک همدان به زمین زده شد.

این پروژه عمرانی که دریکی از محله‌های قدیمی همدان و در رینگ اول شهر قرارگرفته ۲۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع مساحت را به خود اختصاص داده و درحالی‌که مقرر بود طی دو سال و تا پایان سال ۹۵ تکمیل و به بهره‌برداری برسد این روزها در توقف به سر می‌برد و با پیشرفت ۵۱ درصدی در اجرای پروژه تا تکمیل و بهره‌برداری راه بسیاری در پیش دارد.

پارکینگ طبقاتی آقاجانی بیک طبق آنچه مدیران شهری بارها اعلام کرده‌اند با ظرفیت ۵۳۰ خودرو احداث خواهد شد و۴۴ واحد تجاری و ۱۵ واحد اداری برای آن در نظر گرفته‌شده است.

سکوت بر پروژه پارکینگ طبقاتی آقاجانی بیک حکم‌فرما است

این پروژه که در دل شهر و به‌نوعی منطقه‌ای مسکونی درحالی‌که احداث است مشکلاتی را برای ساکنان محله آقاجانی بیک همدان ایجاد کرده و درحالی‌که انتظار می‌رود مسئولان شهری که همواره رعایت حقوق شهروندی را در اولویت برنامه‌های خود اعلام می‌کنند، اجرای این پروژه را سرعت دهند اما سکوت بر پروژه حکم‌فرما است و توقف اجرای آن را شاهد هستیم.

یکی از ساکنان محله آقاجانی بیک همدان در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه از زمان کلنگ زنی این پروژه در محله مسکونی ما آسایش از شهروندان گرفته‌شده است، گفت: نزدیک ۴ سال از اجرای این پروژه می‌گذرد و پروژه کج دار و مریز به راه خود ادامه می‌دهد.

وی بابیان اینکه اگر روال به همین صورت پیش برود سال‌های بسیاری در عذاب اجرای این پروژه خواهیم بود، گفت: در سال‌های ابتدایی اجرای این پروژه هر هفته با مشکل قطعی آب، برق یا تلفن و حتی گاز روبرو بودیم و اکنون نیز جرات باز گذاشتن پنجره‌های منزل را نداریم چراکه عبور و مرور خودروها از داخل کوچه و به پا شدن خاک که به‌واسطه اجرای این پروژه عمرانی رقم خورده ما را اذیت می‌کند.

گاهی یک ماه مداوم برای اجرای این پروژه کار می‌شود و گاهی تا چند وقت پروژه می‌خوابد وی بابیان اینکه گاهی یک ماه مداوم برای اجرای این پروژه کار می‌شود و گاهی تا چند وقت پروژه می‌خوابد، عنوان کرد: کاش مسئولان شهری همدان کمی هم به فکر ساکنان محله آقاجانی بیک بودند.

یکی دیگر از شهروندان ساکن این محله نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه مردم گمان می‌کنند زندگی در رینگ اول شهر آسایش بیشتری به همراه دارد درحالی‌که سخت در اشتباه هستند گفت: از ساعت‌های اولیه روز درب منزل اکثر خانواده‌های ساکن در این محله با پارکینگ خودرو تبدیل می‌شود که این امر لزوم هر چه سریع‌تر اجراشدن پارکینگ آقاجانی بیک را گوشزد می‌کند.

وی بابیان اینکه از ابتدا هم عنوان می‌شد که این مکان محل مناسبی برای اجرای چنین پروژه‌ای نیست، گفت: محله آقاجانی بیک همدان از محله‌های قدیمی شهر به‌حساب می‌آید و به‌نوعی ساخته‌شدن این پروژه در دل این محله بافت تاریخی آن را زیر سؤال می‌برد.

روزهای اول وعده پایان پروژه تا نهایت دو سال را دادند اما اکنون بیش از ۳ سال و نیم از اجرای پروژه گذشته اما پیشرفت قابل‌توجهی مشهود نیست وی بابیان اینکه به‌هرحال این پروژه علی‌رغم مقاومت اهالی محل ساخته‌شده اما انتظار داریم پروژه هر چه سریع‌تر تکمیل شود، گفت: روزهای اول وعده پایان پروژه تا نهایت دو سال را دادند اما اکنون بیش از ۳ سال و نیم از اجرای پروژه گذشته اما پیشرفت قابل‌توجهی مشهود نیست.

وی بابیان اینکه نگذریم از روزهایی که پروژه اجرا می‌شود و با سروصدای زیاد آسایش را از ما می‌گیرد، عنوان کرد: یکی دو ماه پیش که پروژه اجرا می‌شد حوالی ساعت ۲و نیم بعدازظهر با صدایی وحشتناک فرزند کوچکم از خواب پرید که وقتی پیگیر صدا شدیم به محوطه عمرانی پارکینگ آقاجانی بیک رسیدیم که کارگران عزیز از ارتفاع چند متری تیرآهن‌ها را بر زمین رها می‌کردند.

وی با طرح این سؤال که سلب آرامش و آسایش تا چه حد؟ عنوان کرد: تعداد خانوارهایی که ساکن این محله هستند و به شرایط پیش‌آمده اعتراض دارند کم نیست پس بهتر است هرچه سریع‌تر این پروژه را به اتمام برسانند.

پیمانکار ادعاهایی دارد که در حال بررسی است

در همین خصوص رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر همدان در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون دلایل تعطیلی اجرای پروژه عنوان کرد: یک اختلاف قراردادی وجود دارد که در دست بررسی است و امیدواریم حل شود و درواقع پیمانکار ادعاهایی دارد که در حال بررسی است.

علی رحیمی فر با اشاره به بحث تاخیرهای این پروژه عنوان کرد: مدت قرارداد پیمانکار به پایان رسیده و پیمانکار ادعا دارد که تأخیر صورت گرفته مجاز است و قرارداد وی با توجه به تأخیر مجاز باید تمدید شود.

بعید میدانم این پروژه نسبت به کار باقی‌مانده تا پایان امسال به پایان برسد وی بابیان اینکه موضوع در دست بررسی است تا مشکل پیمانکار حل شود، پیرامون زمان تکمیل پروژه عنوان کرد: بعید میدانم این پروژه نسبت به کار باقی‌مانده تا پایان امسال به پایان برسد.

وی مشکل موجود در این پروژه را شکل قرارداد آن با پیمانکار عنوان کرد و گفت: قرارداد پارکینگ آقاجانی بیک به‌صورت کامل نقد نیست و بخشی از آن تهاتری است و با توجه به اتفاقاتی که در بخش مسکن رخ‌داده و املاک راکد است، املاکی که به این پروژه اختصاص‌یافته به‌راحتی به فروش نمی‌رود و مشکل ایجاد کرده است.

رحیمی فر بابیان اینکه به‌هرحال باید مشکل را حل کرد چراکه شهروندان آن محله نیز شهروند همین شهر هستند، گفت: بر اساس اتفاقاتی که در بخش مسکن افتاده و خریدوفروش ملک توقف شده وضعیت فعلی به این سبک و سیاق قابل پیش‌بینی نبود.

قسمت تهاتری که به پیمانکار داده‌شده به پول نقد تبدیل نشده است

وی با تأکید بر اینکه قسمت تهاتری که به پیمانکار داده‌شده به پول نقد تبدیل نشده است، گفت: براثر اتفاقاتی که در بخش دلار و بازار صورت گرفته بازار میلگرد و مصالح ساختمانی نیز تحت تأثیر قرارگرفته و این مسئله در کند پیش رفتن پروژه بی‌تأثیر نیست.

وی بابیان اینکه اجرای این پروژه در سال ۹۳ با پیش‌بینی ۲۴ میلیارد تومان کلید خورد، گفت: افزایش قیمت‌ها و تورم پیش‌آمده مشکل ایجاد کرده است.

درزمینهٔ پیش‌بینی اتمام این پروژه صحبتی نمی‌توان داشت چراکه اتمام آن نیازمند تأمین مالی است معاون عمرانی شهردار همدان نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح علت توقف پروژه پارکینگ طبقاتی آقاجانی بیک همدان بابیان اینکه به‌زودی عملیات اجرایی از سر گرفته می‌شود، گفت: درزمینهٔ پیش‌بینی اتمام این پروژه صحبتی نمی‌توان داشت چراکه اتمام آن نیازمند تأمین مالی است.

موسی رسولی بابیان اینکه در موقعیتی قرار نداریم که بتوان بر روی زمان‌بندی تعیین‌شده حساب کرد، گفت: بحث مالی و اقتصادی درروند اجرای پروژه اثرگذار است.

وی بابیان اینکه نوسانات قیمت پیش‌بینی‌ها را ناصحیح کرده است، گفت: پروژه در حال حاضر ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی در توضیح میزان اعتبار موردنیاز برای تکمیل این پروژه نیز گفت: قرارداد اولیه این پروژه ۲۴ میلیارد تومان است اما با توجه به نوسانات نرخ اجناس به‌طورقطع بیشتر خواهد شد چراکه در زمان انعقاد قرارداد میلگرد متری ۱۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان بود اما در حال حاضر ۴ هزار تومان شده است.

صحبت‌های رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر همدان و معاون امور عمرانی شهردار همدان در حالی این‌چنین عنوان‌شده که مدیر منطقه ۲ شهرداری همدان معتقد است پروژه را تا پایان سال جاری به بهر برداری می‌رسانند.

عملیات اجرایی پارکینگ آقاجانی بیک پایان سال ۹۷ به اتمام می‌رسد

مدیر منطقه ۲ شهرداری همدان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه عملیات اجرایی پارکینگ آقاجانی بیک پایان سال ۹۷ به اتمام می‌رسد، گفت: پروژه متوقف‌شده اما به‌زودی مجدد شروع به کار خواهد کرد.

رضا ابرار خرم بابیان اینکه سعی بر این است پروژه تا پایان امسال تکمیل می‌شود، ادامه داد: قرارداد مجدد منعقدشده که تا پایان امسال پیمانکار پروژه را تحویل دهد.

وی بابیان اینکه مشکل مالی این پروژه رفع شده است، گفت: در مدت باقی‌مانده تا پایان سال پروژه تکمیل خواهد شد.

حال با این اوصاف و با توجه به اینکه بیش از یک سال و چند ماه از تاریخ تعیین‌شده برای تحویل پروژه پارکینگ طبقاتی آقاجانی بیک همدان می‌گذرد منتظر می‌مانیم تا بار دیگر قول مدیریت شهری همدان به مردم این شهر مبنی بر تحویل پروژه تا پایان امسال را ببینیم کما اینکه امیدواریم در وعده‌ووعید خلاصه نشود و جامه عمل به تن کند.

نکته قابل توجه در ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر این پروژه آن است که این روزها اجرای آن در منطقه عنوان شده که در راستای کاهش ترافیک رینگ اول شهر صورت می‌گیرد خود بر ترافیک منطقه دامن زده و تردد را کند کرده است.