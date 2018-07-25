  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

نشست مشترک آخرین راه حل؛

آخرین وضعیت انتقال مدافع ملی‌پوش استقلال به تیم فوتبال ترابوزان

آخرین وضعیت انتقال مدافع ملی‌پوش استقلال به تیم فوتبال ترابوزان

بازگشت مدافع جدایی طلب استقلال که قراردادی به مدت سه فصل با تیم ترابوزان اسپور ترکیه منعقد کرده بود به تهران با اخبار و شایعاتی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، باوجود همه مخالفتهایی که مجموعه باشگاه استقلال اعم از مدیران سابق و کنونی آن با جدایی حسینی از این تیم داشتند، وی با عقد قراردادی سه ساله به عضویت تیم ترابوزان در آمد.

اما با این حال با تهدید استقلال به شکایت از این بازیکن و باشگاه طرف قراردادش به فیفا فاز تازه ای در این پرونده باز شد تا باشگاه ترابوزان و حسینی به فکر جلب رضایت باشگاه استقلال قبل از گره خوردن این پرونده به کمیته انضباطی و تعیین وضعیت بازیکن در فیفا شوند.

پیگیری های خبرنگار مهر در این خصوص نشان داد احتمال این که به زودی نماینده یا نمایندگانی از دو باشگاه با هم دیدار و مذاکراتی مستقیم بر سر این انتقال داشته باشند وجود دارد. امکان این که باشگاه استقلال در قبال دریافت وجهی از قرارداد حسینی رضایت کامل خود را ابراز داشته و از شکایت به فیفا صرف نظر کند وجود دارد. 

کد خبر 4356613

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها