به گزارش خبرنگار مهر، باوجود همه مخالفتهایی که مجموعه باشگاه استقلال اعم از مدیران سابق و کنونی آن با جدایی حسینی از این تیم داشتند، وی با عقد قراردادی سه ساله به عضویت تیم ترابوزان در آمد.

اما با این حال با تهدید استقلال به شکایت از این بازیکن و باشگاه طرف قراردادش به فیفا فاز تازه ای در این پرونده باز شد تا باشگاه ترابوزان و حسینی به فکر جلب رضایت باشگاه استقلال قبل از گره خوردن این پرونده به کمیته انضباطی و تعیین وضعیت بازیکن در فیفا شوند.

پیگیری های خبرنگار مهر در این خصوص نشان داد احتمال این که به زودی نماینده یا نمایندگانی از دو باشگاه با هم دیدار و مذاکراتی مستقیم بر سر این انتقال داشته باشند وجود دارد. امکان این که باشگاه استقلال در قبال دریافت وجهی از قرارداد حسینی رضایت کامل خود را ابراز داشته و از شکایت به فیفا صرف نظر کند وجود دارد.