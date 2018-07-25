ریشه یابی مجرد ماندن دختران در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه مستند انقلاب اسلامی، مستند «تنهایی اجباری» که با موضوع مجرد ماندن دختران کلانشهر تهران تهیه و تولید شده مراحل تدوین را پشت سر گذاشته و به زودی برای پخش از رسانه ملی آماده می شود. این مستند با بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی زمینه های بروز این پدیده را مورد بررسی قرار داده است.

هایده مرادی کارگردان این مستند با اشاره به انگیزهای خود برای ساخت این فیلم گفت: اولین مستندی که ساختم در رابطه با مجرد ماندن دختران در روستا های اطراف شهرستان اردبیل بود که در یک اکران اختصاصی در جمعی فرهیخته متوجه شدم، اکثریت دختران آن جمع که تحصیلات عالیه داشتند، نیز مجرد هستند. همین مسأله انگیزه ای برای تفکر نسبت به این سوژه شد . اگرچه در روستاها دختران به دلیل مهاجرت مردان روستا به شهر، به صورت اجباری مجرد می مانند ولی در شهر ها به دلیل اینکه ادامه تحصیلات و کسب جایگاه اجتماعی و شغلی اولویت پیدا کرده ، به صورت ناخودآگاه سبب تجرد دختران کلان شهر ها شده است.

این کارگردان مستند با روایت سوژه ای از مستند «تنهایی اجباری» توضیح داد: یکی از سوژه های فیلم، دختر خانمی تحصیل کرده بود که در توضیح علل تجرد خود، نگاه مردسالارانه مردان شهر را علت اصلی می دانست. وی می گفت که یکی از خواستگارانش بعد از اینکه مدتی را به صورت نامزد سپری کردند ولی به دلیل اینکه نامزد وی انتظار داشته است همسرش از سطح پایین تری داشته باشد، از ازدواج منصرف می شود.

مستند «تنهایی اجباری» به تهیه کنندگی علی نظری، محصول خانه مستند انقلاب اسلامی است.