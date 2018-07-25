  1. استانها
  2. خوزستان
۳ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۲۵

سرپرست اداره بهزیستی شادگان:

بهزیستی شادگان با کمبود نیروی متخصص مواجه است

شادگان- سرپرست اداره بهزیستی شادگان گفت: این اداره با کمبود شدید نیروی متخصص و وسایل معلولان به ویژه در حوزه توانبخشی مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، وجیهه ترتیب ظهر امروز در دیدار با امام جمعه این شهرستان اظهارکرد: در حال حاضر تعداد ۱۰ هزار و  ۱۵۵ نفر از خدمات بهزیستی بهره می برند که از این تعداد ۷۷۵ نفر توان بخشی مستمری بگیر یک نفره هستند.

وی از وجود سه هزار و ۷۷۵ معلول در سطح شهرستان شادگان خبر داد که از این تعداد  یک هزار و ۱۶۰ نفر معلول جسمی حرکتی هستند.

سرپرست اداره بهزیستی شادگان ادامه داد: تعداد معلولان ذهنی ۹۸۰ نفر، معلولان بینایی ۵۴۲ نفر، معلولان روانی ۱۹۸ نفر، معلولان شنوایی ۸۸۵ نفر و صوت و گفتار ۱۰ نفر است.

وی یکی از مهم‌ترین اقشار جامعه که نیاز به توجه ویژه‌ دارند را معلولان دانست و افزود: با رسیدگی به نیازها و همچنین شکوفایی استعدادهای آنها می‌توان به رشد و بالندگی این قشر کمک کرد.

ترتیب تصریح کرد: اگر درصدد رفع نیازهای معلولان برآییم آنها می‌توانند به عنوان عضو مهمی در جامعه ایفای نقش کنند.

سرپرست اداره بهزیستی شادگان در پایان گفت: با اجرایی شدن قانون جامع معلولان بسیاری از مشکلات این افراد از جمله مناسب سازی معابر برطرف خواهد شد.

