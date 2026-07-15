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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

۷۸۲۴ نفر در شهرستان شادگان دارای معلولیت جسمی و حرکتی هستند

۷۸۲۴ نفر در شهرستان شادگان دارای معلولیت جسمی و حرکتی هستند

شادگان - سرپرست اداره بهزیستی شادگان گفت: هفت هزار و ۸۲۴ نفر در شهرستان شادگان دارای معلولیت جسمی و حرکتی هستند.

سید حسین مردی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سالانه خدمات توانبخشی به این تعداد هفت هزار و ۸۲۴ معلول شامل جسمی، حرکتی، قطع و ضایعه نخاعی، ذهنی، روانی، ناشنوا و نابینا زیر پوشش بهزیستی دارند، ارائه می‌شود.

وی افزود: مناسب سازی محیط تنها مختص به معلولان نبوده و به سالمندان نیز مربوط می شود که بایستی این موضوع بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

سرپرست اداره بهزیستی شادگان با اشاره به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بیان کرد: فرد معلول یک شهروند است که همانند افراد دیگر حق برابراشتغال و زندگی دارد که در قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت علاوه بر بهزیستی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی دیگری نیز در این قانون موظف به حمایت از معلولان هستند.

مردی زاده گفت: مناسب سازی مبلمان شهری و دستگاه‌های اداری از جمله اقداماتی است که سبب بالا رفتن مشارکت اجتماعی معلولان است در همین راستا از دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی شهرستان شادگان انتظار داریم برای مناسب سازی فضای دستگاه خود اقدام کنند.

کد مطلب 6888870

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