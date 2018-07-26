رقابت تیم زرهی ایران با نمایندگانی از ۲۳ کشور جهان در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بین المللی نظامی ۲۰۱۸ با حضور تیم هایی از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی از روز شنبه بطور همزمان به میزبانی روسیه و ۶ کشور دیگر، از جمله ایران، آغاز می شود. نیروهای مسلح کشورمان در ۱۷ رشته این مسابقات شرکت می کنند.

تیم زرهی ایران در این دوره از مسابقات در زمینه های مهارت‌های حرفه‌ای همچون راندن تانک، توانایی هدفگیری در کوتاه ترین زمان و حداکثر دقت در هدفگیری با تیم هایی از ۲۳ کشور جهان به رقابت می پردازد.

امیر سرتیپ دوم وجیه الله جمشیدی، سرپرست تیم های نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در روسیه در مورد سطح آمادگی نظامیان تیم ایران برای این مسابقات و تانک های مورد استفاده این تیم در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک گفت: تانک تی-۷۲ که ما در ایران استفاده می کنیم، اختلافات جزئی در سیستم نشانه روی با تانکی دارد که کشور میزبان (روسیه) در این مسابقات در اختیار ما قرار داده است. اما تمامی سیستم من جمله مقدار قدرت موتور در تانک های تی ۷۲ و ان س و د یکی است. تنها اختلاف جزئی در سیستم نشانه گیری دارد، که این مشکل قابل حل است.

سرتیپ دوم جمشیدی افزود: استفاده از این تانک در این شرایط نیازمند مهارت های خاص خود است. در این زمینه راننده های ما، هم ماهر و هم تخصص لازم را دارند و به یقین می توانند تانک هایی را که ما امروز تحویل گرفته ایم را به راحتی هدایت کنند. تمامی کشورها با آمادگی لازم در این رقابت ها شرکت کردند. ما در سالهای قبل نیز در این رقابت ها حضور داشتیم و امید است که با یاری خدا و توانمندی بچه ها، یکی از مقام های یک تا سه راکسب کنیم.

سرتیپ دوم جمشیدی در خصوص هدف برگزاری این مسابقات عنوان داشت: هدف از این مسابقات که از سال ۲۰۱۱ با ابتکار وزارت دفاع روسیه آغاز شده است در درجه نخست، برقراری ارتباط دوستانه بین کشورها و فراموشی دشمنی هاست. در مرحله دوم این که کشورها بتوانند در خصوص تانک های موجود در این مسابقات تبادل اطلاعات داشته باشند. در مجموع هدف از این گونه مسابقات در ابتدا جام صلح و دوستی و سپس انتقال دانش و تجربه و نمایش قدرت و توان دفاعی کشور ها است.

وی افزود: ایران در ۱۶ رشته از مسابقات شرکت کرده که ۸ رشته ان در کشور روسیه می باشد ۴ رشته مربوط به ارتش، ۳رشته مربوط به نیروی انتظامی و یک رشته نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

سرتیپ دوم جمشیدی در خصوص رشته هایی که تیم ایران در آن شرکت می کند افزود: ارتش در رشته های بیالتون بانک، تیم هوابرد، تیم کوهستان و تیم محیط امن است. این تیم ها در منطقه استقرار یافته اند و به محیط آشنا شده اند. تیم نیروی انتظامی در رشته های دوست واقعی، حافظان نظم و گشت جاده ای شرکت نمودندو تیم سپاه پاسداران در رشته نگهداری توپخانه در روسیه شرکت نموده اند. در مجموع ایران با ۸ تیم بسیار قوی در مسابقات روسیه، ۲تیم در چین، ۲ تیم در قراقستان، و در کشورهای ارمنستان، بلاروس و آذربایجان هرکدام یک رشته حضور یافته است و همچنین در یک رشته نیز با عنوان غواصی عمق میزبان مسابقات است. وی افزود امیدواریم با تلاش و پشتوانه تجربه ای که داریم بچه ها بتوانند مقام خوبی کسب کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بین المللی نظامی روسیه که یکی از بزرگترین و مهمترین رویدادهای نظامی در جهان است که هر ساله در پایگاه های مختلف نظامی روسیه و کشورهای دیگر برگزار می شود. نظامیان نیروهای مسلح کشورهای مختلف در این مسابقات مهارت جنگی و تاکتیکهای نظامی خود را در ۲۸ رشته‌ نشان می دهند.