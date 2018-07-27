به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام پلیس راهور ناجا در اکثر استان های ایلام و بوشهر گرد و خاک عادی گزارش شده است.

همچنین ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور کرج-چالوس (محدوده ابتدای محور تا کیلومتر ۵ ) نیمه سنگین ( محدوده آدران) سنگین و طول محور-پرحجم، مسیر جنوب به شمال محور هراز محدوده گالری امامزاده هاشم-پرحجم گزارش شده است.

سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار می باشند.

محورهایی که مسدود می باشند هم به شرح زیر است:

۱-محور اولنگ –شاهرود در استان های گلستان و سمنان.

۲-محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز.

۳-استان ایلام محور دره شهر -پلدختر محدوده واریانات چشمه شیرین، به علت ریزش کوه مسدود گردید و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین می باشد.

۴-استان خوزستان محور شوش - فتح المبین به علت طغیان رودخانه و تخریب پل تردد وسایل نقلیه سنگین ممنوع می باشد.

۵-استان آذربایجان شرقی(کمربندی آذرشهر به پل غله زار) به علت سیلابی شدن رودخانه پایه های پل شکسته شده و مسیر جایگزین از داخل شهر آذر شهرمی باشد.

۶-استان اردبیل محور گیوی -خلخال به علت نشست و رانش زمین مسدود گردید و مسیر جایگزین محور خلخال -فیروزآباد می باشد.

۷-استان ایلام محور ایلام-اسلام آباد(تونل اربعین) به علت رفع نقص سیستم روشنایی و تهویه مسدود گردید و مسیر جایگزین محور قلاجه می باشد.