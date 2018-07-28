چرا لیگ هجدهم افتتاحیه رسمی نداشت؟

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال در حالی از روز پنجشنبه آغاز شد که خبری از برگزاری مراسم افتتاحیه در شروع این تورنمنت حدود 9 ماهه نبود. این در حالی است که در اکثر لیگ های معتبر دنیا مراسم افتتاحیه باشکوه و به طور مفصل برگزار می شود.

ایرادی که به سازمان لیگ برتر وارد است، اینکه اگر عنوان دیدار پدیده و پرسپولیس افتتاحیه بوده است، طبیعتا باید به رسم دیدارهای افتتاحیه در لیگ ها و تورنمنت های مهم این بازی یک روز زودتر از سایر بازیها برگزار می شد نه همزمان با سه بازی دیگر!

مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر در گفتگو با خبرنگار مهر به این پرسش پاسخ داد و گفت: زمان برگزاری سوپرجام مانع از این شد تا بازی پرسپولیس و پدیده را یک روز زودتر برگزار کنیم. چون تیم‌ها باید استراحت می کردند و اگر سوپرجام برگزار می شد پرسپولیس تنها سه روز فرصت برای حضور در لیگ برتر داشت که می‌توانست اعتراض کند.

سعید فتاحی ادامه داد: ضمن اینکه اصرار زیادی در مشهد بود که زمان بازی را تغییر دهیم. حتی صبح روز بازی نیز با این موضوع مواجه بودیم اما نمی خواهیم با تصمیمات ناگهانی خود، هواداران را از ورزشگاهها دور کنیم.

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که چرا افتتاحیه با مراسم ویژه ای همراه نبود گفت: تصمیم داشتیم افتتاحیه لیگ را با مراسم نورافشانی و موسیقی های متنوع برگزار کنیم اما برگزاری بازی در مشهد باعث تغییراتی در نحوه برگزاری مراسم شد.

فتاحی ادامه داد: به همین خاطر از خادمین حرم رضوی خواستیم تا با پرچم حرم مطهر در افتتاحیه لیگ حاضر شوند و بازیکنان از زیر آن بگذرند. فضای معنوی و زیبایی هم برقرار شد که امیدوارم مددی شود تا لیگ خوبی را پشت سر بگذاریم.

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند باید محدودیت های بازی در مشهد را هم لحاظ کرد اما به نظر می رسد بازهم یک کج سلیقگی دیگر از مسئولان سازمان لیگ شکل گرفته است. آنها که به تازگی از جام جهانی برگشته اند و باید درس های آن رویداد را وارد فوتبال ایران کنند، می توانستند از قبل برنامه ریزی های لازم را در این زمینه انجام دهند.

بعید به نظر می رسد که در صورت انجام هماهنگی های لازم مشکلی برای برگزاری مراسم افتتاحیه در مشهد بوجود می آمد.

این درحالی است که دیدار تیم های پدیده و پرسپولیس همزمان با میلاد حضرت امام رضا(ع) و در دهه کرامت برگزار شد و امکان اینکه یک مراسم خوب و زیبا برگزار شود وجود داشت اما ظاهرا اراده ای برای این کار نبوده است.