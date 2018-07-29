به گزارش خبرنگار مهر، دومین گلزن برتر فصل گذشته فوتبال ایران تحت قرارداد باشگاه ذوب آهن است اما به شدت مورد علاقه استقلالی هاست و آنها امیدوارند با جذب او تاحدود زیادی جای خالی تیام را پر کنند. تبریزی مهاجم ۲۷ ساله ذوب آهن که بعد از حدادیفر کاپیتان دوم این تیم است در اوج پختگی و تجربه قرار دارد و بر اساس آمار، یکی از بهترین مهاجمانی ایرانی است که در لیگ های داخلی بازی می کند. چندی پیش باشگاه استقلال به منظور جذب وی رسما با باشگاه ذوب آهن مکاتبه کرد و سعید آذری هم پاسخ رسمی و کتبی اش را به استقلالی‌ها داد.

یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مبلغ درخواستی باشگاه ذوب آهن برای صدور رضایتنامه یکی از بهترین بازیکنانش بود. مبلغی که استقلالی‌ها تلاش می‌کنند تا حد امکان از آن بکاهند اما تاکنون موفق به این موضوع نشده‌اند.

از سوی دیگر رقم قرارداد تبریزی با ذوب آهن با آپشن هایی که در آن قرار دارد بالاتر از یک و نیم میلیارد تومان است که طبیعتا این مبلغ نیز در صورت محقق شدن این انتقال بر عهده باشگاه استقلال خواهد بود. این‌ها نشان می‌دهد در بهترین حالت باشگاه استقلال برای این انتقال باید چیزی در حدود سه میلیارد تومان هزینه کند. البته که طبیعی است همه این پول یکجا پرداخت نخواهد شد.

مذاکرات طرفین گرچه کند، اما در حال پیشرفت می باشد و بعید است تا پایان این هفته به نتیجه برسد. آبی پوشان در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر میهمان ذوب آهن هستند و حضور تبریزی در هر کدام از این دو تیم کفه ترازو را به سود آن سنگین می کند و به نظر نمی رسد مسئولان ذوب آهن تا قبل از برگزاری این بازی کار این انتقال را تمام کنند. آنها حتی اگر خودشان هم از وجود تبریزی در این بازی استفاده نکنند با حفظ او مانع از حضورش مقابل خودشان می شوند. اما شواهد نشان می‌دهد احتمال این که بعد از بازی دو تیم استقلال و ذوب آهن در هفته دوم این انتقال عملی شود زیاد است.

استقلالی‌ها می خواهند مرتضی تبریزی را جذب کنند تا با استفاده از او در خط حمله تیمشان خلاء مامه تیام، مهاجم سنگالی را پر کنند.