ویژگی های تبلت تازه سامسونگ لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، در حالی که اکثر کاربران در انتظار عرضه تبلت پرچمدار شرکت سامسونگ به نام Galaxy Tab S۴ هستند، این شرکت در حال طراحی یک تبلت میان رده دیگر به نام Galaxy Tab A۲ XL نیز هست که مجهز به دکمه هوم است.

سامسونگ مطابق معمول دوربین های قدرتمندی برای تبلت یادشده طراحی نکرده است. دو دوربین مورد استفاده در پشت و جلوی این تبلت به ترتیب ۸ و ۵ مگاپیکسلی هستند. سیستم عامل مورد استفاده برای این تبلت هم Android ۸.۱ Oreo است.

در این تبلت از پردازنده Snapdragon ۴۵۰ SoC استفاده شده است. استفاده از ۳ گیگابایت رم در تولید تبلت یادشده اجرای چند برنامه همزمان را از طریق آن ممکن می سازد. ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی هم برای تبلت یادشده در نظر گرفته شده و قرار است باتری قدرتمند ۷۳۰۰ میلی آمپری نیز بر روی آن نصب شود.

این تبلت فاقد اسکنر چهره یا حسگر اثر انگشت است ولی ممکن است نوعی شیوه جدید شناسایی چهره بر روی آن به کار گرفته شود. دستیار صوتی Bixby سامسونگ از جمله دیگر امکانات تبلت مذکور است. قیمت این محصول هنوز مشخص نیست.