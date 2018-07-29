رئیس عقیدتی سیاسی اطلاعات انتظامی مازندران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسینی مازندرانی رئیس عقیدتی سیاسی اطلاعات انتظامی مازندران اظهار داشت: امروز نیروی انتظامی یک نهاد انقلابی است و وقتی ما تشکیلات و مجموعه ای را نهاد انقلابی دانستیم این بدان معناست که توقعات متناسب باوضع انقلاب از آن مجموعه داریم وامروز این نیروی فداکار بی ادعا بیش از گذشته در مسیر انتظار انقلاب تلاش و کوشش می کند.

حسینی مازندرانی بیان کرد: امنیت در زندگی اجتماعی مردم نقش بسیار مهمی را داراست زیرا مردم باید بتوانند درسایه آن باآرامش وآسودگی خاطر به کسب وکار و فعالیت اجتماعی وانجام امور زندگی خصوصی خویش اهتمام ورزند.

رئیس عقیدتی سیاسی اطلاعات نیروی انتظامی استان مازندران افزود: امنیت یک نیاز اجتماعی است وبرای تامین آن اعمال قدرت حاکمیت ضروری است از این رو حکومت اسلامی که مظهر قدرت الهی وقدرت مردم است بایداین خواسته عمومی رابا اقتدار تامین کند که تااین لحظه چنین هم بوده است.

رئیس عقیدتی سیاسی اطلاعات نیروی انتظامی استان مازندران گفت:ایجاد ناامنی،اولین سنگ اندازی دشمنان در راه پیشرفت ملت عزیزایران بوده است.