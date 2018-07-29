به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه تکمیل فهرست بازیگران مجموعه شبکه نمایش خانگی «رقص روی شیشه» به کارگردانی مهدی گلستانه و تهیه کنندگی پیمان جعفری، میترا حجار هم به عنوان یکی دیگر از بازیگران سینما به این مجموعه اضافه شد تا پس از بهرام رادان و امیر آقایی به عنوان اولین بازیگر زن این مجموعه، حضورش قطعی شود.

حجار که یک بار توانسته سیمرغ بلورین بهترین بازیگری زن را برای حضور در فیلم «متولد ماه مهر» از هجدهمین جشنواره فیلم فجر کسب کند برای اولین بار با «رقص روی شیشه» به شبکه نمایش خانگی می‌آید تا پس از بهرام رادان، دومین بازیگر این مجموعه باشد که اولین حضور خود را در شبکه نمایش خانگی تجربه می‌کند.

مجموعه ۲۶ قسمتی «رقص روی شیشه» که فیلمنامه آن براساس طرحی از ابوالفضل کاهانی به قلم طلا معتضدی به نگارش درآمده است، مجموعه‌ای پرستاره است و تاکنون با بسیاری از بازیگران سینما مذاکره صورت گرفته که به زودی اسامی‌ آنها به فهرست بازیگران اصلی اضافه خواهد شد.

عوامل این مجموعه عبارتند از تهیه کننده: پیمان جعفری، کارگردان: مهدی گلستانه، مجری طرح: مانترا فیلم تابا، سرمایه‌گذاران: مهرداد امیررضوانی، مهدی گلستانه، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، مدیر صدابرداری: امیر نوبخت، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: آنیتا جواهرچی، مدیر تولید: فروغ شاهسوند، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان، عادل معصومیان، عکاس: حبیب مجیدی، مشاور رسانه ای و مدیر روابط عمومی: میثم محمدی.