به گزارش خبرنگار مهر، قانون جدید منع به کارگیری بازنشسته‌ها که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است گمانه زنی های فراوانی برای گزینه های درگیر با این موضوع به خصوص در بخش مدیریت فدراسیون های ورزشی به همراه داشته است.

یکی از افرادی که برخی از مشمول این قانون شدن وی می گویند مجید شایسته است، رئیس فدراسیون تنیس که سن وی حتی به ۵۰ سال هم نمی رسد. شایسته در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این خبرها عنوان کرد: متاسفانه من هم این موارد را شنیده ام. هم متعجب شدم و هم ناراحت چرا که من هنوز ۱۰ - ۱۵ سال دیگر کار دارم.

وی افزود: نمی دانم علت انتشار این اخبار چیست. شاید چون موهایم سفید است می گویند بازنشسته شده ام و شاید هم برخی معتقدند مدیر خوبی نیستم و دوست دارند من را زودتر از موعد بازنشسته کنند!

رئیس فدراسیون تنیس که با پیگیری ها خود موفق شد ۶ سهمیه برای حضور این رشته در بازیهای آسیایی بگیرد گفت: همانطور که می دانید در رشته تنیس صرفا مسابقات دیویس کاپ و فدکاپ را داریم که فرصت شرکت به صورت ملی در آن را داریم و در هیچ مورد دیگری نمی توانیم شرایط خوبی برای سنجش میان کشورهای دیگر را داشته باشیم. خواهش ما از مسئولان محترم کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان این بود که بتوانیم در بازیهای آسیایی، بازیهای کشورهای اسلامی و بازیهای داخل سالن حضور پیدا کنیم تا هم نگاه ویژه ای به تنیس شود و هم انگیزه ای برای تحرک و تمرین بیشتر و کسب موفقیت و قهرمانی برای بازیکنان ما به وجود آید. نمونه این انگیزه را هم می توانید در موفقیت اخیر شاهین خالدان در راه یابی به فینال فیوچرز دانست. همچنین سینا مقیمی موفق شد به فینال رقابتهای ارمنستان راه پیدا کند.

شایسته در خصوص انتظار خود از کسب نتیجه در بازیهای آسیایی گفت: ما در ابتدا انتظار داریم تا تیم ملی بازیهای خوبی از خود به نمایش بگذارد. طبیعتا کسی از تنیس انتظار کسب مدال و جایگاه ندارد و همینکه بتوانیم از فرصت بدست آمده نهایت استفاده را ببریم برایمان راضی کننده است.

وی در خصوص جلسات هیات اجرایی کمیته ملی المپیک هم تصریح کرد: جلسات بسیار پویا و خوبی داریم و دوستان نقطه نظرات خود را ارائه می کنند و همه موارد با تصمیم و خرد جمعی صورت می گیرد. دکتر صالحی امیری نیز با مدیریت ویژه خود همه امور را به هیات اجرایی سپرده است. به ویژه شفاف سازی در حوزه مالی از جمله مواردی است که در این دوره رضایت فدراسیون های ورزشی را در پی داشته است. امیدوارم کاروان ورزشی کشورمان در بازیهای آسیایی جاکارتا نتیجه قابل قبولی بگیرد و سربلند باشد.