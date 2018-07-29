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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۱۵

15مردادماه؛

کتاب «هنر پیرنگ سازی» رونمایی می‌شود

کتاب «هنر پیرنگ سازی» رونمایی می‌شود

کتاب «هنر پیرنگ سازی» نوشته لیندا جی.کوگل، ترجمه حسین شیرزادی، در تئاتر شهر رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «هنر پیرنگ سازی» نوشته لیندا جی.کوگل، ترجمه حسین شیرزادی به تازگی در نشر سفیدسار منتشر شده است و دوشنبه 15 مردادماه در تئاتر شهر رونمایی می شود.

در این مراسم رونمایی «فرهاد توحیدی» و «شادمهر راستین» فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران و حسین شیرزادی مترجم این اثر حضور دارند.

مراسم رونمایی از کتاب «هنر پیرنگ‌سازی» دوشنبه 15 مردادماه، ساعت 18 در سالن کنفرانس مجموعه عمومی تئاتر شهر واقع در تقاطع خیابان انقلاب و خیابان ولیعصر (چهارراه ولیعصر)، تئاتر شهر، طبقه سوم، سالن کنفرانس برگزار می‌شود.

کد مطلب 4360218
مریم علی بابایی

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