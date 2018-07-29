به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «هنر پیرنگ سازی» نوشته لیندا جی.کوگل، ترجمه حسین شیرزادی به تازگی در نشر سفیدسار منتشر شده است و دوشنبه 15 مردادماه در تئاتر شهر رونمایی می شود.

در این مراسم رونمایی «فرهاد توحیدی» و «شادمهر راستین» فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران و حسین شیرزادی مترجم این اثر حضور دارند.

مراسم رونمایی از کتاب «هنر پیرنگ‌سازی» دوشنبه 15 مردادماه، ساعت 18 در سالن کنفرانس مجموعه عمومی تئاتر شهر واقع در تقاطع خیابان انقلاب و خیابان ولیعصر (چهارراه ولیعصر)، تئاتر شهر، طبقه سوم، سالن کنفرانس برگزار می‌شود.