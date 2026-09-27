به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبریزبان «یدیعوت آحارونوت» به تفاوت چشمگیر فعالیتهای دیپلماتیک تهران و تلآویو در جریان حضور دو طرف در نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل پرداخت.
در این گزارش آمده است که سفر کوتاه بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی به نیویورک و سخنرانی او در نشست این هفته مجمع عمومی سازمان ملل، بیش از هر چیز به دلیل خروج شمار زیادی از اعضای هیئتها از سالن هنگام آغاز سخنرانیاش و نیز شمار محدود دیدارهای دیپلماتیکی که در مدت حضورش در نیویورک انجام داد، در یادها خواهد ماند؛ در حالی که برنامه دیپلماتیک ایران که به مجمع عمومی ارائه شده بود، بسیار پویاتر بود.
این روزنامه میافزاید که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران که در نشستهای سازمان ملل نماینده کشورش بود، «همچنان در نیویورک حضور دارد و انتظار میرود روزهای آینده نیز در این شهر بماند».
به نوشته این روزنامه، عراقچی در جریان سفرش به نیویورک با نمایندگان دستکم ۲۴ کشور، از جمله وزیران خارجه قدرتهای بزرگ اروپایی، دیدار کرد؛ در حالی که نتانیاهو در حاشیه نشست مجمع عمومی تنها با ۹ رهبر، از جمله رئیسجمهور آرژانتین، نخستوزیر یونان و نیز یانِز یانشا، نخستوزیر جدید اسلوونی، دیدار داشت.
نتانیاهو در بدترین وضعیت دیپلماتیک قرار دارد
این روزنامه صهیونیستی میافزاید که عراقچی با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و همتایانش از انگلیس، فرانسه، آلمان، اسپانیا، پرتغال، هلند، لهستان، روسیه و اوکراین دیدار کرد. او همچنین با ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، دیدار داشت؛ آن هم اندکی پس از آنکه ایران اهداف آمریکایی را در داخل اردن هدف قرار داد. در همین حال، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، دیدار کرد و با نمایندگان رسانههای غربی نیز گفتوگو داشت.
«یدیعوت» معتقد است «مهمترین رویداد دیپلماسی ایران در جریان نشست مجمع عمومی، دیدار عراقچی با استیو ویتکاف، فرستاده دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بود». به نوشته این روزنامه، عراقچی پیشنهاد تازهای را در مذاکرات میان تهران و واشنگتن مطرح کرد.
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