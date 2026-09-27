به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در نشست هم‌اندیشی با فرهیختگان و صاحب‌نظران حوزه سلامت استان اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور، حوزه درمان نه تنها از اولویت خارج نشده، بلکه به یکی از اولویت‌های اصلی استان تبدیل شده است.

وی افزود: در یک استان توسعه‌یافته، بخش‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان، فرهنگی و اجتماعی باید همزمان توسعه یابند و این موضوع در برنامه «یزد پایدار» مورد توجه قرار گرفته است.

استاندار یزد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش تنش آبی استان گفت: علاوه بر احداث مخازن جدید، ظرفیت خط پدافندی انتقال آب از چادرملو به یزد به یک هزار و ۴۰۰ لیتر بر ثانیه افزایش یافته است.

بابایی با اشاره به تعریف پروژه‌های پیشران در چارچوب برنامه «یزد پایدار» افزود: سال گذشته ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع استان به اجرای پروژه‌های حوزه بهداشت و درمان اختصاص یافت.

وی توسعه زیرساخت‌های گردشگری را از دیگر برنامه‌های استان عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های درمانی یزد، توسعه گردشگری سلامت در اولویت‌های استان قرار دارد و تقویت زیرساخت‌های گردشگری، هوایی و ریلی در همین راستا دنبال می‌شود.

استاندار یزد همچنین از تعریف ۱۶۵ پروژه در قالب نهضت عدالت آموزشی خبر داد و گفت: طی دو سال گذشته ۱۱۷ مدرسه نیمه‌تمام در استان تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

وی از آغاز عملیات اجرایی نخستین آزادراه استان یزد پس از ۱۶ سال انتظار خبر داد و افزود: این پروژه می‌تواند در کاهش ترافیک جاده کمربندی یزد مؤثر باشد.

بابایی با اشاره به پیگیری احداث بیمارستان‌های دهکده پزشکی، قلب یزد و بیمارستان تأمین اجتماعی، بر حمایت مجموعه استان و صنایع بزرگ از بخش بهداشت و درمان تأکید کرد.

وی همچنین بر ضرورت راه‌اندازی تشکلی با حضور پزشکان اثرگذار استان برای پیگیری مسائل جامعه پزشکی تأکید کرد و گفت: دغدغه‌های جامعه پزشکی یزد با جدیت دنبال می‌شود.