به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین یوسفپور پیش از ظهر یکشنبه در نشست کمیسیون ارتباطات و امور بینالملل شهرداری کلانشهرها با اشاره به ظرفیت رسانهای قم اظهار کرد: بر اساس آمارهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قم با حدود ۵۸ رسانه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، از نظر سرانه رسانهای در جایگاه نخست کشور قرار دارد.
وی افزود: فارغ از آمار و ارقام، وزن رسانهای قم متناسب با جایگاه فرهنگی، علمی، دینی و بینالمللی این شهر رشد کرده و رسانههای استان از ظرفیت قابل توجهی برای پوشش رویدادهای مختلف برخوردار هستند.
یوسفپور ادامه داد: وجود حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و صدها مرکز علمی، فرهنگی و پژوهشی فعال، قم را به یکی از کانونهای مهم تولید فکر، اندیشه و گفتمان دینی در کشور و جهان اسلام تبدیل کرده است و طبیعی است که خبر و تولید محتوا نیز در چنین فضایی از اهمیت ویژهای برخوردار باشد.
مدیر خانه مطبوعات استان قم تصریح کرد: رسانه قم تنها روایتگر اتفاقات داخل این شهر نیست، بلکه بخشهایی از ایران و جهان اسلام را نیز روایت میکند و به همین دلیل حضور شخصیتهای ملی و برگزاری همایشها و رویدادهای بینالمللی در قم، بازتابی فراتر از سطح استان دارد.
وی یکی از مسائل مورد توجه در حوزه رسانه قم را تصویرسازی برخی رسانههای خارج از کشور درباره این شهر دانست و گفت: موضوع قمهراسی در برخی مناسبتها و حوادث مورد توجه رسانههای خارج از کشور قرار گرفته و در دوران شیوع کرونا نیز در برخی رسانههای خارجی، قم به عنوان عامل و منبع شیوع بیماری معرفی شد.
یوسفپور با تأکید بر ضرورت بازتعریف رابطه رسانه و مدیریت شهری بیان کرد: دورهای که روابط عمومی صرفاً خبر تولید میکرد و رسانه وظیفه انتشار آن را بر عهده داشت، پشت سر گذاشته شده است و رسانه امروز میتواند در شناخت مسائل، درک افکار عمومی و تحلیل فضای جامعه در کنار مدیریت شهری قرار گیرد.
وی افزود: در قم ارتباط مناسبی میان رسانهها و روابط عمومی مدیریت شهری شکل گرفته و استمرار این تعامل میتواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت رسانهها در فرآیند مدیریت شهری را فراهم کند.
مدیر خانه مطبوعات استان قم با اشاره به عملکرد مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم گفت: حجارحسینی پیش از مسئولیت فعلی نیز از اعضای خانه مطبوعات استان و از چهرههای رسانهای بوده و آشنایی او با فضای رسانه و برخورداری از نگاه رسانهای، در مدیریت روابط عمومی شهرداری قم آثار مثبتی داشته است.
وی ادامه داد: حتی مدیرانی که سابقه فعالیت مستقیم رسانهای ندارند، در صورت برخورداری از نگاه رسانهای و سواد رسانهای میتوانند در حوزه ارتباطات عملکرد موفقتری داشته باشند و این رویکرد در دوره مدیریت روابط عمومی شهرداری قم با راهاندازی مرکز رسانه شهرداری نیز نمود پیدا کرده است.
یوسفپور راهاندازی مرکز رسانه شهرداری قم را اقدامی مؤثر در پشتیبانی از فعالیتهای رسانهای دانست و افزود: این مرکز اکنون به یک بازوی رسانهای تبدیل شده و مجموعههای مختلف رسانهای در مناسبتها و برنامههای گوناگون از ظرفیت آن و استودیوهای ایجادشده استفاده میکنند.
مدیر خانه مطبوعات استان قم همچنین از حمایت فرامرز عظیمی، شهردار قم، از فعالیتهای رسانهای مدیریت شهری قدردانی کرد و گفت: بخش مهمی از اقداماتی که در این حوزه دنبال شده، با حمایت شهردار قم انجام گرفته است.
وی با اشاره به تجربه همکاری مجموعههای رسانهای و مدیریت شهری در جریان جنگهای اخیر اظهار کرد: در جنگ ۱۲روزه و حوادث پس از آن، مجموعه رسانهای استان قم تلاش کرد ظرفیتهای موجود را برای پوشش و مدیریت فضای رسانهای به کار گیرد و در این مسیر همکاری میان خانه مطبوعات و روابط عمومی مدیریت شهری و استان شکل گرفت.
یوسفپور افزود: در ابتدای جنگ ۱۲روزه، نخستین خبرنگار شهید نیز در قم به شهادت رسید و پس از آن خانه مطبوعات با همکاری مدیریت روابط عمومی شهری و استانی، قرارگاه رسانهای سفیر رمضان را راهاندازی کرد.
وی ادامه داد: این قرارگاه در ساماندهی فضای رسانهای و مجازی نقشآفرینی کرد و گزارشی از اقدامات انجامشده نیز در جریان حضور معاون سیاسی وزیر کشور در قم به وی ارائه شد.
مدیر خانه مطبوعات استان قم تصریح کرد: این تجربه نشان داد با وجود خلأهای موجود در حوزه قانونگذاری و نبود متولی واحد برای فضای مجازی، همافزایی میان مجموعههای رسانهای و مدیریتی میتواند به انجام اقدامات مؤثر در این عرصه منجر شود.
وی با اشاره به ظرفیت شهرداریها و کلانشهرها در حوزه ارتباطات و رسانه گفت: گستردگی مأموریتها، امکانات و ظرفیتهای موجود در شهرداریها بهویژه شهرداریهای کلانشهرها، ضرورت تعریف چارچوبی مشخص برای تعامل میان خانههای مطبوعات استانها و کمیسیون ارتباطات و امور بینالملل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران را نشان میدهد.
یوسفپور ادامه داد: اگر ارتباط میان خانه مطبوعات کشور و خانههای مطبوعات استانها با کمیسیون ارتباطات و امور بینالملل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران به شکل منسجم دنبال شود، میتوان زمینه شکلگیری دستاوردهای مؤثر در حوزه رسانه، ارتباطات و مدیریت شهری را فراهم کرد.
مدیر خانه مطبوعات استان قم در پایان تأکید کرد: ساخت شهر مطلوب تنها با اجرای پروژههای عمرانی مانند بزرگراه و پل محقق نمیشود، بلکه اعتماد مردم نیز یکی از پایههای مهم شهر خوب است و شکلگیری این اعتماد بدون حضور رسانه حرفهای و روابط عمومی حرفهای و پاسخگو امکانپذیر نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت مدیران شهری، فعالان رسانهای و مجموعههای مرتبط با حوزه ارتباطات میتواند مسیر تقویت تعامل میان این بخشها و افزایش اعتماد عمومی را هموار کند.
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