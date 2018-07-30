آماده باش ارتش انگلیس برای مقابله با پیامدهای برگزیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در توافق با اتحادیه اروپا برای مهیا کردن شرایطی که بعد از برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) امکان تبادلات تجاری میان لندن و سایر اعضای اتحادیه اروپا فراهم باشد ناکام مانده و همین امر موجب شده تا ارتش انگلیس به حال آماده باش دربیاید.

به گفته کارشناسان، در صورتی که انگلیس نتواند در این خصوص با اتحادیه اروپا به توافق برسد، بعد از آغاز روند برگزیت و به موجب آنکه تبادلات تجاری میان انگلیس و کشورهای عضو اتحادیه اروپا مختل می شود مشکلاتی در داخل این کشور به وجود می آید و مردم در تامین نیازهای اساسی خود همچون غذا و دارو دچار مشکل می شوند.

از همین رو ارتش انگلیس به حال آماده باش درآمده تا در صورت نیاز وظیفه کمک رسانی به مردم و تامین نیازهای آنها را برعهده بگیرد.

این وضعیت در حالی است که حزب محافظه کار انگلیس قصد برگزاری انتخابات درون حزبی و کنار گذاشتن ترزا می از ریاست این حزب را دارد. در صورتی که می از ریاست حزب محافظه کار کنار برود رئیس جدید این حزب به عنوان نخست وزیر انگلیس معرفی می شود.