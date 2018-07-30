به گزارش خبرگزاری مهر، اسکای نیوز امروز دوشنبه با استناد به نتیجه نظرسنجی انجام گرفته از سوی این رسانه، اعلام کرد: نیمی از رایدهندگان انگلیسی با برگزاری همهپرسی در خصوص توافق برگزیت موافق هستند.
موضوع این همهپرسی انتخاب یکی از ۳ گزینه موجود مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا با اتکا به توافق احتمالی میان لندن-بروکسل، خروج بدون حصول توافق و نهایتاً ماندن در اتحادیه اروپا است.
بهاینترتیب، فقط ۴۰ درصد از رایدهندگان با برگزاری چنین همهپرسی مخالف هستند و ۱۰ درصد نیز نظر مشخص ندارند.
از اینمیان، ۴۸ درصد ترجیح میدهند از اتحادیه اروپا خارج نشوند حالآنکه ۲۷ درصد طالب خروج از اتحادیه اروپا بدون حصول توافق هستند. ۱۳ درصد هم خواهان خروجی مبتنی بر توافق احتمالی لندن-بروکسل هستند.
گفتنی است عدم توانایی ترزا می نخستوزیر انگلیس به قانع کردن اتحادیه اروپا برای پذیرش طرح برگزیت پیشنهاد شده از سوی لندن و اختلاف نظر حزب حاکم بریتانیا برای همراهی با نخستوزیر، زمزمه برکناری وی، برگزاری انتخابات زودهنگام و حتی برگزاری همهپرسی موافقت/یاعدم موافقت با توافق احتمالی لندن-بروکسل را افزایش داده است.
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