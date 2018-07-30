رقابت تیم «حافظان نظم» در مسابقات روسیه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت دژبان های پلیس نظامی از امروز با حضور تیم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو تیم از کشور روسیه شروع می شود.

در این مسابقات که در ۴ مرحله انجام می شود شرکت کنندگان مراحل سخت و طاقت‌فرسایی را پشت سر می گذارند.

تیراندازی با اسلحه کلاشینکف، تپانچه، عملیات نظم شهری، عبور از ۵۶ موانع جنگل و دوی استقامت در شرایط سخت محیطی به مسافت ۱۲ کیلومتر بخش هایی از مراحل چهارگانه مسابقات حافظان نظم می باشد که به دلیل اجرای عملیات پیچیده و نفس گیر، هیچ کشوری به جز ایران و روسیه حاضر نشده است در آن شرکت کند.

تیم جمهوری اسلامی ایران نیز برای نخستین بار متشکل از دلاورمردان نیروی انتظامی در این مسابقات شرکت کرده اند.