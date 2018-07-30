  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۰۰

در قالب مسابقات نظامی ۲۰۱۸؛

رقابت تیم «حافظان نظم» در مسابقات روسیه آغاز شد

رقابت تیم «حافظان نظم» در مسابقات روسیه آغاز شد

تیم حافظان نظم کشورمان اعزامی به مسابقات نظامی روسیه رقابت خود را در آلابینوی مسکو آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت دژبان های پلیس نظامی از امروز با حضور تیم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو تیم از کشور روسیه شروع می شود.

در این مسابقات که در ۴ مرحله انجام می شود شرکت کنندگان مراحل سخت و طاقت‌فرسایی را پشت سر می گذارند.

تیراندازی با اسلحه کلاشینکف، تپانچه، عملیات نظم  شهری، عبور از ۵۶ موانع جنگل و دوی استقامت در شرایط سخت محیطی به مسافت ۱۲ کیلومتر بخش هایی از مراحل چهارگانه مسابقات حافظان نظم می باشد که به دلیل اجرای عملیات پیچیده و نفس گیر، هیچ کشوری به جز ایران و روسیه حاضر نشده است در آن شرکت کند.

تیم جمهوری اسلامی ایران نیز برای نخستین بار متشکل از دلاورمردان نیروی انتظامی در این مسابقات شرکت کرده اند.

کد مطلب 4360897
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها