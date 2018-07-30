تصاویر بهترین خانه های مریخی آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، چالش مسکن پرینتی ۳بعدی ناسا در سال۲۰۱۵ میلادی آغاز شد. این چالش اکنون وارد مرحله سوم و پایانی خود شده است. در این مرحله جایزه ای ۱۰۰ هزار دلاری میان ۵ تیم منتخب تقسیم شد.

در این چالش چند مرحله ای طراحان و مهندسان خانه هایی را طراحی کردند که با کمک پرینتر سه بعدی و مصالح موجود در مریخ ساخته می شود. تیم های برنده به طور موفقیت آمیز طرحی دیجیتال از ویژگی های فیزیک و عملکرد خانه در مریخ ارائه کردند. در زیر این طرح ها را می توانید ببینید.

شهرک سازی در مریخ با خانه های سه بعدی شش ضلعی

طرح برنده گروه زوفروس از موادی ساخته می شود که در سطح مریخ وجود دارند. در این طرح اولیه، فضاپیمایی که در سیاره فرود می آید، دقیقا روی سطح مریخ قرار می گیرد تا یک محیط حفاظت شده و پرفشار برای پرینت کردن، ایجاد کند. با توجه به شکل ۶ ضلعی سازه می توان چندنمونه از آن چاپ کرد و در کنار هم قرار دارد تا یک شهرک ایجاد شود. هر سازه با استفاده از کامپوزیت مخصوص سیمان مریخ ساخته می شود. این کامپوزیت از یخ، اکسید کلسیم و مواد دیگر ماه ساخته می شود.

ساخت خانه مریخی با پلاستیک قابل بازیافت

دومین برنده این چالش گروه AI Space Factory از نیویورک است. این گروه یک سازه تخم مرغی شکل طراحی کرده اند که می تواند فشار اتمسفری مریخ را تحمل کند. این سازه نیز با استفاده از موادی ساخته می شود که در سطح مریخ وجود دارند. به این ترتیب نیازی به ارسال صخره و مواد ساختمان سازی از زمین نخواهد بود. هر یک از این سازه ها از ترکیب نوین فیبر بازالت (که از صخره های مریخ استخراج می شود) و پلاستیک های زیستی قابل بازیافت ( پلی آمید اسید ) ساخته می شود. پلاستیک های زیستی از گیاهانی تامین می شود که در سطح مریخ کاشته می شوند. برخلاف طرح تیم قبلی، هر یک از سازه های AI Space Factory به طور مستقل ساخته می شوند.

مسکن مریخی همراه گلخانه مخصوص

در رده سوم گروه Kahn –Yates قرار دارد که طرح مسکنی برای مریخ ارائه کرده که ساکنان را از طوفان های شن احتمالی سیاره حفظ می کند.طبق این طرح اولیه، پس از آنکه فضاپیما به مریخ رسید، پوسته خارجی آن جدا شده و هسته از پیش ساخته آن باقی می ماند. سپس یک بازوی پرینتر با ۵ محور از بالای این هسته بیرون آمده و با استفاده از مواد موجود در سطح مریخ فونداسیون می سازد. در مرحله بعد بازو یک پوسته سیمانی پرینت می گیرد و همزمان از دماغه ای در پرینتر یک لایه پلی اتیلن با تراکم بالا روی هر دو طرف این پوسته سیمانی ریخته می شود تا از آن محافظت کند. در این سازه با حذف بخشی از لایه سیمانی پوسته خارجی مسکن، نور خورشید وارد سازه می شود. با این روش می توان در سازه محصولات غذایی پرورش داد.

مسکنی با قابلیت مقاومت در برابر اشعه های خورشیدی

گروه چهارم SEArch+Apis Cor یک مسکن طراحی کرده که دو پوسته دارد که در برابر اشعه های کهکشانی خورشید از سازه مراقبت می کند. این سازه همراه گنبدی محافظ طراحی شده است.

مسکن مریخی با ورودی مخصوص

در رتبه پنجم نیز گروهی از محققان دانشگاه نورث وسترن قرار دارد سازه ای مریخی طراحی کرده اند که با پرینتر سه بعدی ساخته می شود . مدخل آن به شیوه جالب طراحی شده است.