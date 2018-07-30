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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۱۰

بلیت فروشی جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا آغاز شد

بلیت فروشی جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا آغاز شد

بلیت فروشی رقابت‌های جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا از امروز در سایت رسمی این رقابت‌ها به صورت اینترنتی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا بلیت فروشی مسابقات جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا از امروز (دوشنبه) در سایت رسمی جام ملت‌های آسیا به صورت آنلاین آغاز شده است.  این رقابت ها که به میزبانی امارات برگزار می شود از تاریخ ۱۵ دی آغاز و تا ۱۲ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی با تیم های ملی عراق، ویتنام و یمن هم‌گروه است.

قرار است جام ملت‌های آسیا در هشت ورزشگاه که در چهار شهر شارجه، دبی، ابوظبی و العین قرار گرفته اند برگزار شود.

گفتنی است قیمت بلیت‌ این بازی‌ها از ۲۵ درهم امارات آغاز می‌شود و بسته به نوع بازی و مرحله بازی ها تفاوت دارد.

کد مطلب 4361184
مهدی مرتضویان

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