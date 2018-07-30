بلیت فروشی جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا بلیت فروشی مسابقات جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا از امروز (دوشنبه) در سایت رسمی جام ملت‌های آسیا به صورت آنلاین آغاز شده است. این رقابت ها که به میزبانی امارات برگزار می شود از تاریخ ۱۵ دی آغاز و تا ۱۲ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی با تیم های ملی عراق، ویتنام و یمن هم‌گروه است.

قرار است جام ملت‌های آسیا در هشت ورزشگاه که در چهار شهر شارجه، دبی، ابوظبی و العین قرار گرفته اند برگزار شود.

گفتنی است قیمت بلیت‌ این بازی‌ها از ۲۵ درهم امارات آغاز می‌شود و بسته به نوع بازی و مرحله بازی ها تفاوت دارد.