به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران با هدایت کارلوس کی روش در جام ملتهای آسیا حضور خواهد داشت. یکی از دغدغه های کی روش داشتن برنامه آماده سازی مدون تا جام ملتها و بازی های تدارکاتی بوده است.

با تایید فدراسیون فوتبال و مهدی تاج، برنامه های کی روش که شامل ۵ اردوی تدارکاتی در مقاطع زمانی مختلف و انجام بازی های دوستانه است، اجرا خواهد شد. طبق برآورد فدراسیون فوتبال، این اردوها حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار برای فدراسیون هزینه دارد.

بر این اساس، استارت تمرینات تیم ملی از ۹ تا ۲۱ شهریور می خورد. کی روش در این اردو و در روزهای پانزدهم و بیستم شهریور، دو بازی تدارکاتی برای ایران پیش بینی کرده است.

اردوی بعدی تیم ملی ۱۲ روزه است و از تاریخ ۱۳ مهر تا ۲۵ مهرماه برگزار می شود. نکته بارز این اردو هم برگزاری دو بازی تدارکاتی برای تیم ملی ایران است.

برنامه تیم ملی در آبان ماه کوتاهتر و فشرده است و شامل حضور در کمپ تمرینی از ۲۴ تا ۲۹ آبان و انجام یک بازی تدارکاتی می شود.

مرحله چهارم آماده سازی تیم ملی هم کوتاه است و از ۲۹ آذر تا اول دی ماه طول می کشد.

پنجمین و آخرین اردوی تیم ملی هم روز هشتم دی ماه شروع می شود و دوازدهم به پایان می رسد تا تیم ملی خود را آماده حضور در جام ملتهای آسیا کند.

این رقابت ها که به میزبانی امارات برگزار می شود از تاریخ ۱۵ دی آغاز و تا ۱۲ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی با تیم های ملی عراق، ویتنام و یمن هم‌گروه است.

قرار است جام ملت‌های آسیا در هشت ورزشگاه که در چهار شهر شارجه، دبی، ابوظبی و العین قرار گرفته اند برگزار شود.