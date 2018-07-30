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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۲۶

آغاز لیگ برتر فوتسال بانوان از ۱۹ مرداد

آغاز لیگ برتر فوتسال بانوان از ۱۹ مرداد

برنامه هفته اول لیگ برتر فوتسال بانوان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ برتر فوتسال بانوان ایران با حضور ۱۲ تیم از روز جمعه ۱۹ مردادماه آغاز می شود.

برنامه هفته اول این مسابقات که ساعت ۱۱ صبح برگزار می شود به این شرح است:

* دختران کویر مس کرمان- نامی نو اصفهان
* استقلال ساری-وریژنو خرمشهر
* پویندگان صنعت شیراز-هیات فوتبال خراسان رضوی
* ملی حفاری ایران - مس رفسنجان
* سپیدرود تهران-پالایش نفت آبادان
* پارس آرا شیراز-شهرداری رشت

مراسم افتتاحیه لیگ برتر فوتسال بانوان در یکی از مسابقات فوق با حضور مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتسال برگزار خواهد شد که به زودی از سوی سازمان لیگ فوتسال برگزار کننده نحوه برگزاری آن اعلام می شود.

این مسابقات در شرایطی برگزار می شود که دو تیم دانشگاه آزاد و شهرداری زنجان از حضور در لیگ برتر انصراف داده بودند و مراسم قرعه کشی لیگ مجددا امروز برگزار شد.

کد مطلب 4361326

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