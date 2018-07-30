به گزارش خبرنگار مهر، امرالله پاراد عصر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با سازمان‌های مردم نهاد استان بوشهر اظهار داشت: در راستای مدیریت صحیح مصرف برق در استان بوشهر نسبت به تغییر ساعت کاری ادارات اقدام شد.

وی اضافه کرد: با توجه به افزایش قابل توجه پیک بار مصرف در روزها به ناچار نسبت به خاموشی‌های نوبتی در سراسر استان اقدام شد و اکنون قطعی برق و خاموشی در استان بوشهر کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر خاطرنشان کرد: در زمینه مصرف خانگی استان بوشهر بیشترین میزان مصرف در سطح کشور را دارد و انتظار می‌رود با مدیریت صحیح مصرف، نیازی به خاموشی نباشد.

وی با بیان اینکه بیشترین مصرف برق در استان بوشهر مربوط به وسایل خنک‌کننده و سرمایشی است، ادامه داد: با افزایش میزان دما شاهد افزایش مصرف برق در استان نیز هستیم.

پاراد از تامین برق با استفاده از مولدهای خورشیدی خبر داد و بیان کرد: وزارت نیرو به صورت تضمینی برق تولیدی سرمایه‌گذاران را از آنها خریدای می‌کند و این خرید به مدت ۲۰ سال تضمینی است.

وی از پرداخت خسارت به مشترکان خبر داد و افزود: مشترکین سالانه ۶۰۰ تومان بابت بیمه خسارت وسائل برقی در قبوض برق مصرفی پرداخت می‌کنند که تا سقف ۷۰۰ هزار تومان بابت خسارت ناشی از قطعی برق به آنها پرداخت می‌شود.