  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۹ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۴۰

در توئیتر مطرح شد؛

توضیح وزیر ارتباطات در مورد حمایت از اپلیکیشنهای مشابه اینستاگرام

توضیح وزیر ارتباطات در مورد حمایت از اپلیکیشنهای مشابه اینستاگرام

وزیر ارتباطات در مورد انتشار برخی اخبار در خصوص حمایت از اپلیکیشن های بومی مشابه اینستاگرام و شائبه فیلترشدن این شبکه اجتماعی توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار خبری مبنی بر حمایت از ٩ پیام رسان بومی از جمله شبکه های اجتماعی اشتراک گذاری عکس مانند جیک و پیک و لنزور و دریافت وام 5 میلیاردی و امکانات زیرساختی که از صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت نقل قول شده است، برخی کاربران در توئیتر، دلیل این حمایت را حرکت به سمت فیلترشدن اینستاگرام و جایگزینی با این شبکه اجتماعی عنوان کردند.

محمدجواد آذری جهرمی وزیرارتباطات در توئیتر در این باره توضیح داد.

وی گفت: تاکنون از پیام رسانهای معرفی شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، پنج پیام رسان درخواست وام داده اند.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: پیام رسان جیک و پیک تاکنون درخواست وام نداده و امکاناتی نیز دریافت نکرده است.

جهرمی گفت: اظهار نظر مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت دقیق نبوده است.

کد مطلب 4361544

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها