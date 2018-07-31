توضیح وزیر ارتباطات در مورد حمایت از اپلیکیشنهای مشابه اینستاگرام

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار خبری مبنی بر حمایت از ٩ پیام رسان بومی از جمله شبکه های اجتماعی اشتراک گذاری عکس مانند جیک و پیک و لنزور و دریافت وام 5 میلیاردی و امکانات زیرساختی که از صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت نقل قول شده است، برخی کاربران در توئیتر، دلیل این حمایت را حرکت به سمت فیلترشدن اینستاگرام و جایگزینی با این شبکه اجتماعی عنوان کردند.

محمدجواد آذری جهرمی وزیرارتباطات در توئیتر در این باره توضیح داد.

وی گفت: تاکنون از پیام رسانهای معرفی شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، پنج پیام رسان درخواست وام داده اند.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: پیام رسان جیک و پیک تاکنون درخواست وام نداده و امکاناتی نیز دریافت نکرده است.

جهرمی گفت: اظهار نظر مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت دقیق نبوده است.