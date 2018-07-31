به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال مس سونگون در اولین بازی خود در مسابقات فوتسال جام باشگاه های آسیا در اندونزی روز پنجشنبه این هفته به مصاف تیم سیپر تاجیکستان می رود.

حمید بی غم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط تیمش گفت: امیدوارم نماینده شایسته ای برای ایران باشیم. خدا را شکر اینجا یک بازی تدارکاتی با تیم واموس اندونزی داشتیم و روزی یک جلسه تمرین برگزار کردیم. بازیکنان درک کرده اند که به بازی های آسیایی آمده اند. با آنها هم صحبت کردم.

وی افزود: دو نوع بازیکن بزرگ در فوتسال و فوتبال داریم. یک نوع که فقط می خواهند از اسمشان استفاده کنند. یکسری هم اسم بزرگی دارند و هم برای اسم و باشگاه خود تلاش می کنند. خدا را شکر در کنار تیم سال گذشته خود که خیلی تلاش می کردند و بازیکنان بزرگی بودند، امسال نفراتی مثل حسن زاده، عروجی و طیبی را گرفتیم که علاوه بر اینکه اسمشان بزرگ است، برای این اسم خودشان و اسم تیم مس هم تلاش می کنند. آنها از همه بهتر تمرین می کنند، زودتر به تمرین می آیند و دیرتر می روند.

سرمربی تیم مس سونگون تاکید کرد: اولین بازی ما با سیپر تاجیکستان است که دو بازیکن ایرانی هم دارد. متاسفانه از تیم آنها فیلمی به دست نیاورده ایم و آنالیزی نداریم ولی امیدوارم با سرسختی و همت بازیکنان شروع خوبی در تورنمنت داشته باشیم.

بی غم در پاسخ به این سئوال که شرایط کشور اندونزی چگونه است؟ یادآور شد: شرایط اسکان فوق العاده است. شرایط غذایی هم خوب است. ما زودتر به اندونزی آمدیم تا ببینیم اگر مشکل غذا وجود داشت، از ایران آشپز بیاوریم. شرایط آرمانی نیست ولی مشکلی هم از نظر غذایی برایمان پیش نمی آید.

وی تصریح کرد: با این حال شرایط میزبانی اندونزی نسبت به کشورهایی مثل ایران و ژاپن ضعیف است. سالن های تمرینی که تا دیروز به ما داده اند، کیفیت پایینی دارد.

سرمربی تیم فوتسال مس سونگون درباره میزان شناختش از سایر تیم ها گفت: نسبت به تیم بانک بیروت شناخت داریم و یک فیلم از این تیم تماشا کرده ایم. نسبت به نماینده ژاپن که سه برزیلی دارد. همچنین تیم چونبوری قهرمان دو دوره بازی ها شناخت داریم.

بی غم در پایان گفت: تیم ها با تمام قوا به جام باشگاه های آسیا آمده اند. مهم این است در این بازی ها تمام تلاشمان را به کار ببریم. بقیه اش را به خدا می سپاریم. امیدواریم لطف خدا شامل حال ما بشود.