شبکه اجتماعی مهارت رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این شبکه اجتماعی با هدف اشتراک گذاری مهارت های آموزشی و رزومه سازی حرفه ای برای کسب و کارها به بهره برداری رسید.

آرش بهرامی مدیرکل دفتر توسعه برنامه ریزی آموزشی سازمان فنی و حرفه ای در مورد جزئیات شبکه اجتماعی مهارت به خبرنگار مهر گفت: شبکه اجتماعی ایران اسکیل (iranskill.com) امکان اشتراک گذاری نظرات و تجربیات کاربران در حوزه مهارت، چت و گفتگو، ایجاد کانال و گروه و بارگذاری انواع مدیا را برای کاربران فراهم کرده است.

وی تاکید کرد: کاربران این شبکه اجتماعی می توانند از انواع فیلم های آموزشی به صورت VOD به طور رایگان و استفاده از مجموعه فیلم ۳۶۰ درجه با دوربین VR و نیز امکان بازی مهارتی استفاده کنند.

بهرام تصریح کرد: این سامانه اجتماعی می تواند یک رزومه سازی حرفه ای برای کاربران و کسب و کارها باشد و کاربران می توانند از طریق این شبکه مدارک خود را بارگذاری کرده و کسب و کار راه اندازی کنند.