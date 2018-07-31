خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: با شروع فصل برداشت محصول از مزارع گندم جنبه‌های متفاوتی از کشاورزی و طبیعت در شهرستان بهار مشاهده می‌شود چراکه آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی موضوع چندین ساله و گسترده‌ای است که همچنان ادامه دارد.

شاید دلیل اصلی روی آوردن کشاورزان به آتش زدن کاه و کلش گندم و جو کنترل آفات و علف‌های هرز، پاک شدن سریع زمین از بقایای گیاه قبلی و آسان شدن عملیات شخم برای محصول بعدی باشد اما غافل از این هستند که به کار بردن تناوب زراعی صحیح و استفاده مناسب از سموم نتیجه‌ای بسیار مطلوب تر دارد.

گاهی آتش به مزارع همسایه نیز سرایت کرده و با سوزاندن خوشه‌های طلایی خسارات مالی و روحی جبران ناپذیری برجای می گذارد این آتش سوزی‌ها علاوه بر اینکه چهره نازیبایی از طبیعت نشان می‌دهند باعث بروز مشکلات زیست محیطی زیادی برای مردم و اکوسیستم منطقه و همچنین وارد آمدن خسارات اقتصادی می‌شود تاجایی که گاهی آتش به مزارع همسایه نیز سرایت کرده و با سوزاندن خوشه‌های طلایی خسارات مالی و روحی جبران ناپذیری برجای می گذارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار در همین خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: سوزاندن حجم عظیمی از بقایای کشاورزی در شهرستان بهار سالانه میلیون ها ریال مواد با ارزش را از دسترس خارج می سازد.

هوشنگ کرمی با اشاره به مضرات ناشی از آتش زدن بقایای گیاهی توسط زارعان دیم کار و کشاورزان شهرستان بهار افزود: سوزاندن بقایای گیاهی در بلندمدت ضمن اثرات نامطلوب بر کیفیت خاک و کاهش عملکرد محصول باعث افزایش آلودگی هوا می شود.

وی با اشاره به اینکه سوزاندن بقایای گیاهی عامل تخریب شدید مواد مغذی در سطح خاک است، عنوان کرد: بقایای گیاهی یک منبع تجدیدپذیر طبیعی و مهم و سرشار از مواد مغذی گیاهی است که می تواند همراه با کودهای شیمیایی برای اصلاح خاک و بهبود تغذیه گیاهی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی بهار با اشاره به اینکه ۷۰ درصد مواد آلی خاک از بقایای گیاهی تشکیل شده است، ادامه داد: سوزاندن بقایای گیاهی موجب کاهش جذب عناصر غذایی توسط ریشه‌ها، کاهش ظرفیت نگهداری آب در خاک، کاهش راندمان مصرف آب، کاهش نفوذ پذیری خاک و کاهش فعالیت میکروارگانیسم‌های خاک شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه سوزاندن بقایای گیاهی موجب تخریب بافت و ساختمان خاک می شود، افزود: این کار همچنین موجب افزایش فرسایش خاک و بالا رفتن مصرف کودهای شیمیایی می شود.

با اعمال مدیریت و فرآوری بقایای گیاهی می توان درصد بالایی از کمبود علوفه و سوء تغذیه دامها را مرتفع کرد کرمی با اشاره به اینکه ادامه این روند باعث کاهش میزان تولید محصولات زراعی از لحاظ کمی و کیفی می شود، عنوان کرد: عدم تامین علوفه و خوراک مورد نیاز دام ها یکی دیگر از مضرات سوزاندن بقایای گیاهی است که با اعمال مدیریت و فرآوری بقایای گیاهی می توان درصد بالایی از کمبود علوفه و سوء تغذیه دامها را مرتفع کرد.

وی در ادامه عنوان کرد: برخی کشاورزان آگاهی کافی از مزایای بقایای گیاهی نداشته و به دلیل درآمد پایین به دنبال راهکارهای ساده و ارزان بوده و غیر از آتش زدن راهکار دیگری برای استفاده موثر از بقایای گیاهی ندارند.

کرمی خرد کردن و توزیع بقایا در سطح مزرعه، رعایت تناوب در کشت گندم، حبوبات و انجام آیش، چَراندن دامها و کمپوست کردن بقایا را به عنوان راهکار اولیه جلوگیری از سوزاندن بقایای گیاهی دانست و تاکید کرد: در این مسیر باید کشاورزان با مشاوره با مراکز خدمات جهاد کشاورزی و کارشناسان و مروجان کشاورزی ضمن آگاهی از مزایای حفظ کاه و کلش و باقیمانده های محصولات کشاورزی در خاک و معایب سوزاندن بقایای گیاهی بر روی تولید، خاک زراعی و محیط زیست، نسبت به بکارگیری راهکارهای جایگزین اقدام کنید.

وی با اشاره به از بین رفتن موجودات زنده و مفید با گرمای حاصل از سوزاندن کاه وکلش عنوان کرد: از بین رفتن موجودات زنده و مفید به خصوص کرم خاکی در اثر تولید گرمای زیاد و در نهایت موجب از بین رفتن ساختمان خاک و شرایط مساعد برای رشد و فعالیت ریشه گیاهان می شود.