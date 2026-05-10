جلوگیری از آتش زدن بقایای کشاورزی در خرمشهر با آموزش کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دشتینژاد پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای بیان کرد: پویش پایداری سرزمین با محوریت جلوگیری از سوزاندن بقایای گیاهی در خرمشهر اجرا شده و در این راستا تاکنون ۲۵ کارگاه آموزشی برگزار شده است.
وی افزود: در قالب این برنامه، ۷۵۰ نفر-روز آموزش تخصصی برای بهرهبرداران بخش کشاورزی برگزار شده و همچنین آموزشهای چهرهبهچهره در مزارع برای هزار و ۵۰۰ نفر-روز اجرا شده است.
مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر توضیح داد: در کنار اقدامات آموزشی، دستگاههای موور و بیلر برای جمعآوری بقایای گیاهی در منطقه مستقر شدهاند و با متخلفانی که اقدام به سوزاندن بقایای گیاهی کنند برخورد قانونی شده و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد.
وی در ادامه به بررسی روند اجرای طرحهای توسعهای بخش کشاورزی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: در نشست مشترک مسئولان، روند اجرای طرح یکهزار و ۷۰۰ هکتاری و همچنین توسعه مجتمع دامپروری خرمشهر مورد بررسی قرار گرفت.
دشتینژاد بیان کرد: در این نشست موانع اجرایی پروژه مطرح شد و مقرر شد پس از تکمیل مطالعات مشاور استان و انجام بررسیهای کارشناسی، مراحل نهایی اجرای این طرحها دنبال شود.
وی تأکید کرد: اجرای این طرحها نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی و دامپروری خرمشهر و افزایش ظرفیت تولید در منطقه خواهد داشت.
