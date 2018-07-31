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۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۲۶

عصر امروز؛

مراسم ترحیم والده «حمیدرضا مقدم فر» برگزار شد

مراسم ترحیم والده «حمیدرضا مقدم فر» برگزار شد

مراسم ترحیم والده حمیدرضا مقدم فر مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده کل سپاه پاسداران، عصر امروز با حضور تعدادی از چهره ها در مسجد امام صادق(ع) واقع در میدان فلسطین تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم والده حمیدرضا مقدم فر مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده کل سپاه پاسداران، عصر امروز با حضور تعدادی از چهره ها در مسجد امام صادق(ع) واقع در میدان فلسطین تهران برگزار شد.

در این مراسم چهره هایی مانند سردار سرلشکر محمدعلی جعفری، علی اکبر ولایتی، حسین طائب، سید عباس عراقچی، عباسعلی کدخدایی، محمدباقر قالیباف، حسین اشتری، معصومه ابتکار، سید مهدی خاموشی، محمود دعایی، حسین فدایی، لطف الله فروزنده، حیدر مصلحی، مهرداد بذرپاش، حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، سیدمحمد حسینی، محمدکاظم انبارلویی، علیرضا زاکانی، فرهاد رهبر، سردار بهمن کارگر، پرویز اسماعیلی و علی ربیعی حضور پیدا کردند.

کد مطلب 4362337

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