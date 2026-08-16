از توسعه و تجهیز مدارس تا تقویت شبکه آبرسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سیفی، شهردار منطقه ۱۷، از اجرای طرح ساماندهی و تثبیت جهات حرکتی محور رشیدی جهان، واقع در طرفین باغراه حضرت فاطمه زهرا (س)، با هدف ارتقای ایمنی و روانسازی تردد خبر داد.
وی گفت: بهمنظور ارتقای ایمنی تردد، روانسازی جریان عبور و مرور، کاهش گرههای ترافیکی و بهبود دسترسی شهروندان به محور باغراه حضرت فاطمه زهرا (س)، طرح ساماندهی و تثبیت جهات حرکتی محور رشیدی جهان از اواسط شهریورماه و با هماهنگی پلیس راهور منطقه ۱۷ به اجرا درخواهد آمد.
بر اساس این طرح، ضلع شمالی محور رشیدی جهان بهصورت یکطرفه و در مسیر شرق به غرب، حدفاصل میدان شهدای مدافع حرم تا بزرگراه آیتالله سعیدی خواهد بود. همچنین ضلع جنوبی این محور نیز بهصورت یکطرفه و در مسیر غرب به شرق، از بزرگراه آیتالله سعیدی تا میدان شهدای مدافع حرم ساماندهی میشود تا تردد در این مسیر بهصورت یکنواخت انجام شود.
سیفی با اشاره به مطالعات کارشناسی انجامشده و مصوبات اخذشده اظهار داشت: اجرای این طرح با هدف افزایش ایمنی شهروندان، ساماندهی تردد خودروها در حاشیه باغراه حضرت فاطمه زهرا (س)، کاهش تداخلهای ترافیکی و ایجاد نظم بیشتر در این محور فرهنگی، مذهبی، تجاری و گردشگری برنامهریزی شده است.
شهردار منطقه ۱۷ ادامه داد: تمامی اقدامات اجرایی مورد نیاز برای اجرای این طرح، از جمله نصب علائم، خطکشی، جانمایی تجهیزات ترافیکی و اطلاعرسانی لازم، پیش از آغاز اجرای طرح پیشبینی شده و در موعد مناسب انجام خواهد شد.
وی در پایان از شهروندان و رانندگان درخواست کرد با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، کاهش سفرهای غیرضروری و توجه به تغییرات اعمالشده در مسیرهای حرکتی، مدیریت شهری و پلیس راهور را در اجرای هرچه بهتر این طرح همراهی کنند.
توسعه و تجهیز مدارس منطقه ۱۳
سیدمحمدرحیم مرتضوی، شهردار منطقه ۱۳، از تعیین پروژههای مشترک با آموزش و پرورش بر اساس اولویتهای عمرانی و مطالبات شهروندان در طرح «من شهردارم» خبر داد.
وی در نشست بررسی توسعه و تجهیز مدارس با فرشته پورمند، رئیس آموزش و پرورش منطقه ۱۳، گفت: در این نشست، اولویتهای عمرانی آموزش و پرورش بر اساس مطالبات شهروندان که در سامانه «من شهردارم» ثبت شده و نیازهای آموزشی منطقه، مورد بررسی و توجه قرار گرفت.
شهردار منطقه ۱۳ افزود: با تطبیق این اولویتها، نقاط مشترک میان نیازهای آموزش و پرورش و مطالبات شهروندان شناسایی شد تا پروژههایی که بیشترین همسویی و اولویت را دارند، در چارچوب تفاهمنامه همکاری مشترک مورد توجه قرار گیرند.
تقویت شبکه آبرسانی فضای سبز منطقه ۱۸
حسین شهابی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۸، از اجرای عملیات تقویت سیستم آبرسانی در بوستانها و مسیر توسعه فضای سبز معابر خبر داد.
وی با بیان اینکه روشهای مرسوم و قدیمی آبیاری بوستانها و مسیر توسعه فضای سبز معابر، علاوه بر افزایش هزینههای نگهداشت برای تأمین ماشینآلات حامل تانکر آب، امکان هدررفت منابع آبی را نیز افزایش میدهد، اظهار داشت: بر اساس چشمانداز ترسیمشده در سال جاری، عملیات توسعه شبکه آبیاری در دستور کار اداره فضای سبز منطقه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون، نقاط مختلفی از جمله کوی مدرسه واقع در بلوار معلم، محور بزرگراهی آیتالله سعیدی، خیابانهای مهر و شهید زقر، بخشی از بوستان لواسانی، محور جنوبی بزرگراه ۷۶ متری شهید بروجردی و بوستان سهند تحت پوشش این عملیات قرار گرفته است.
به گفته این مقام مسئول، مدیریت شهری منطقه علاوه بر اجرای هزار و ۶۸۰ متر سیستم آبیاری مکانیزه و تحت فشار، برنامههای متعددی برای توسعه شبکه آبیاری بوستانها و مسیر توسعه فضای سبز معابر در دست انجام دارد.
منطقه ۱۸ در طرح ۳۶۰ درجه صدرنشین شد
مدیریت شهری منطقه ۱۸ با اجرای اقدامات عمرانی فراتر از برنامههای پیشبینیشده، در چهارمین مرحله از طرح «۳۶۰ درجه» موفق به کسب رتبه نخست در میان مناطق ۲۲گانه پایتخت شد.
بر اساس برنامه زمانبندی ابلاغشده از سوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مقرر شده بود در جریان اجرای این طرح، ۵ هزار نقطه در محلات منطقه شناسایی و عملیات عمرانی شامل لکهگیری و روکش آسفالت، هموارسازی نوارهای حفاری، مرمت دریچهها و درزگیری معابر در آنها اجرا شود.
برپایه این گزارش، با گذشت تنها پنج ماه از آغاز اجرای طرح، معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱۸ با شناسایی و پوشش ۷ هزار نقطه نیازمند عملیات عمرانی، عملکردی فراتر از برنامه پیشبینیشده به ثبت رساند.
این میزان عملکرد، علاوه بر تحقق کامل برنامه ابلاغی، نشاندهنده افزایش ۴۰ درصدی پوشش عملیات نسبت به هدف تعیینشده است؛ موضوعی که موجب شد منطقه ۱۸ در ارزیابی اولیه چهارمین مرحله طرح ۳۶۰ درجه، از نظر شاخصهای کمی و کیفی، رتبه نخست مناطق ۲۲گانه شهر تهران را به خود اختصاص دهد.
اجرای گسترده عملیات نگهداشت و بهسازی معابر در محلات، با هدف ارتقای کیفیت معابر، افزایش ایمنی تردد و بهبود سیمای شهری، همچنان در دستور کار مدیریت شهری منطقه ۱۸ قرار دارد.
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