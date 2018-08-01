چاقی به قلب افراد جوان هم آسیب می رساند

به گزارش خبرنگار مهر، دانشمندان بریتانیایی دریافته اند افراد جوانی که دارای شاخص توده بدنی (BMI) بالاتری بودند فشارخون بالاتری داشته و ماهیچه قلب شان هم ضخیم شده بود.

«کایتلین وید»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه بریستول بریتانیا، در این باره می گوید: «نتایج ما نشان می دهد هرگونه کاهش در شاخص توده بدنی در سن جوانی از ابتلا به مشکلات سلامت قلب و عروق در سنین بالاتر پیشگیری می کند.»

وی در ادامه می افزاید: «اگر روند اپیدمی چاقی افزایش یابد این احتمال وجود دارد که خطر بروز مشکلات قلبی عروقی نظیر سکته و بیماری قلبی عروق کرونر هم افزایش یابد.»

در این مطالعه، تیم تحقیق از آنالیز ژنتیکی جدیدی برای تعیین این موضوع استفاده کرد که ایا شاخص توده بدنی ناسالم موجب افزایش فشارخون یا تغییرات ساختاری در قلب می شود. بررسی ها شامل چندین هزار شرکت کننده ۱۷ تا ۲۱ سال بود که در مطالعه حضور داشتند.

محققان دریافتند شاخص توده بدنی بالاتر موجب فشارخون بالاتر شده یا فشار بیشتری به دیواره های عروق در بین زمان تپش قلب وارد می کند. اضافه وزن همچنین موجب بزرگ شدن بطن چپ که محفظه اصلی پمپاژ قلب است می شود.

وزن اضافی موجب می شود قلب سخت تر کار کند، در نتیجه باید خون بیشتری پمپاژ شود.

حال مطالعه جدید نشان می دهد افراد جوان دچار اضافه وزن ممکن است زودتر علائم هشداردهنده مشکل قلبی را نشان دهند. افراد جوان چاق با ریسک بالاتر نارسایی قلبی و دیابت مواجه هستند و احتمالا در سن پایین تر دچار حمله قلبی یا سکته می شوند.

محققان تاکید می کنند فعالیت فیزیکی منظم، حفظ فشارخون سالم و کلسترول و عدم سیگار کشیدن می تواند به بهبود سلامت قلب کمک کند.