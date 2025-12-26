  1. سلامت
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

اخبار سلامت جهان در هفته گذشته؛

از بزرگی شکم مردان و مشکلات قلبی تا ارتباط سلامت مغز با عملکرد کلیه‌ها

از بزرگی شکم مردان و مشکلات قلبی تا ارتباط سلامت مغز با عملکرد کلیه‌ها

حوزه سلامت در هفته رو به پایان، در جهان، شاهد اخبار و رویدادهای متعدد و مختلفی بود که به مرور گزیده ای از مهم ترین آنها می پردازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده‌اند:

کشف مرگ سلولی می‌تواند به درمان سرطان کمک کند

یک مطالعه به رهبری استرالیا نشان می‌دهد که چگونه سلول‌های در حال مرگ از بدن پاک می‌شوند و به طور بالقوه به بهبودی از سرطان، عفونت‌ها و بیماری‌های التهابی کمک می‌کنند.

بزرگی شکم مردان خطر مشکلات قلبی را افزایش می‌دهد

یک مطالعه جدید می‌گوید شکم بزرگ یک مرد می‌تواند برای قلبش مشکل‌ساز باشد.

درمان سریع آسیب سر، خطر ابتلاء به آلزایمر را کاهش می‌دهد

یک مطالعه جدید می‌گوید افرادی که ضربه مغزی را نادیده می‌گیرند، ممکن است در آینده در معرض خطر بیشتر ابتلاء به بیماری آلزایمر باشند.

سلامت مغز با عملکرد کلیه‌ها مرتبط است

یک مطالعه جدید می‌گوید سلامت ضعیف کلیه ممکن است بر زوال عقل و خطر آلزایمر تأثیر بگذارد.

