چین ۳۷ هزار نفر از مقامات را به علت فساد مالی مجازات کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق گزارش پایگاه خبری دولتی شین‌هوا، در نیمه اول سال ۲۰۱۸ سازمان نظارت ضد تخلفات مالی چین ۳۶۶۱۸ نفر از مقامات این کشور را به علت نقض قوانین صرفه‌جویی مالی حزب کمونیست، مجازات کرده است. یکی از این مقامات در سطح وزارت بوده است.

شین‌هوا با اشاره به یافته‌های کمیسیون مرکزی نظارت بر قانون حزب کمونیست، گزارش داد که مرسوم‌ترین تخلف بین مقامات، اعطای پاداش‌های غیرقانونی، تبادل هدیه‌ها و سوءاستفاده از خودروهای دولتی است.

در سال ۲۰۱۲ چین ۸ قانون را معرفی کرد تا رفتار مقامات خود را بهبود دهد، این قوانین شامل ممنوعیت هزینه‌کردهای بیش از حد بودند.

رییس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، از وقتی‌که کار خود در دفتر ریاست جمهوری را شروع کرده است، ناظر عالی کمپین بزرگی برای خشکاندن ریشه فساد است و تا به حال ده‌ها نفر از مقامات رده‌بالای چین را به زندان انداخته است.

او این ماه هشدار داد که مبارزه علیه فساد هنوز به پایان نرسیده است و حزب کمونیست هنوز با تفکر ناخالص، سیاست‌مداران ناخالص، سازمان‌های ناخالص و سبک‌ کارهای ناخالص، درگیر است.