سهیل مهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره هشدارهای مهدی تاج به باشگاه های بدهکار از جمله استقلال و پرسپولیس گفت: از بدشانسی ما است که تقویم مجوز حرفه ای همزمان با فصل نقل و انتقالات است و برای همین تمام حواسها به نقل و انتقالات می رود. باشگاه ها و هواداران درگیر مسائل فنی و جذب بازیکن می شوند و برای همین بحران زمانی برای رسیدگی به اسناد و مدارک ایجاد می شود. بخصوص امسال که تب و تاب جام جهانی هم به آن اضافه شد.

وی افزود: کنفدراسیون فوتبال آسیا سر زمان مقرر یعنی ۹ شهریورماه مدارک را می خواهد. همانطور که آقای تاج هم گفته است بحران اقتصادی در جامعه و در باشگاه ها فراگیر است. از سوی دیگر درآمدهای باشگاه ها هم محقق نمی شود. باشگاه ها با بحران بودجه مواجه می شوند چون هم باید بدهی های قبل را تسویه کنند، هم قراردادهای جدید ببندند و هم هزینه های جاری را بپردازند.

رئیس کمیته صدور مجوز حرفه ای تاکید کرد: این فشار روی استقلال و پرسپولیس هم وجود دارد. امسال چهار باشگاه ما می توانند کاندیدای حضور در لیگ قهرمانان آسیا باشند. استقلال، پرسپولیس، ذوب آهن و سایپا. سایپا و ذوب آهن صنعتی هستند و وضعیت بهتری دارند. استقلال و پرسپولیس هم باید خودشان را به زمان تعیین شده برسانند.

مهدی در خصوص اینکه استقلال و پرسپولیس بیشتر غرق در نقل و انتقالات و جذب نفرات جدید بوده اند تا پرداخت بدهی ها، یادآور شد: باید بگویم هر دو باشگاه نسبت به فصل گذشته مسیر بهتری را برای رسیدگی و شفاف کردن بدهی های خود برداشته اند. مشکل اصلی بدهی هایی است که از سنوات گذشته به پای این دو باشگاه بسته شده است. اگر بدهی های قبل نبود، الان این دو باشگاه هم پاک بودند. در حال حاضر هم نمایندگان دو باشگاه هر روز با ما در جلسه هستند و تلاش می کنند اما فقط این کافی نیست.

وی در بخش دیگری از صحبتهایش در خصوص وضعیت نامساعد باشگاه نفت مسجدسلیمان و نور غیراستاندارد این ورزشگاه که در هفته اول لیگ برتر مشهود بود، گفت: متاسفانه سازمان هایی که متولی این باشگاه ها هستند، در دوگانگی تیمداری می کنند. آنها تا زمانی که تیمشان در لیگ دسته اول است، از آن حمایت می کنند تا به لیگ برتر بیایند. در حالی که قهرمانی در لیگ دسته اول به مراتب سخت تر از قهرمانی در لیگ برتر است. وقتی این تیم ها به لیگ برتر صعود می کنند، به یکباره حمایت سازمانهای خود را از دست می دهند چون آنها مجاز به تیمداری در لیگ برتر نیستند. این مسئله هم به بدنه سازمان لیگ ضربه می زند، هم هواداران را مایوس می کند و هم ثبات باشگاه را زیر سئوال می برد.

رئیس کمیته صدور مجوز حرفه ای یادآور شد: وقتی این همه هزینه می شود ولی اجازه تیمداری در لیگ برتر ندارند، بهتر است همان پول را صرف استادیوم ها، آکادمی ها و توسعه زمین های فوتبال در شهرشان بکنند و سپس بازیکنان خود را به تیم های دیگر همان استان بفرستند. لیگ برتری کردن یک تیم و سپس رها کردن آن، به فوتبال همان منطقه ضربه می زند. همین تیم نفت مسجدسلیمان تا هفته آخر حضور در لیگ برتر مدام در سازمان لیگ بودند تا ببینند چه کار می توانند انجام بدهند که هم حضورشان در لیگ برتر تخلف نباشد و هم مورد حمایت قرار بگیرند. مشخص است وقتی تیمی با این وضعیت وارد لیگ برتر می شود، فرصت رسیدگی به ورزشگاه ها و یا حتی استاندارد کردن نورش را ندارد.

مهدی در پاسخ به این سئوال که آیا باشگاهی مثل نفت مسجدسلیمان مجوز حرفه ای دریافت خواهد کرد؟ گفت: این باشگاه هنوز اقدامی انجام نداده است و به نظرم غیرممکن است در این مدت بتواند اقدام کند.

وی همچنین درباره وضعیت تیم گسترش فولاد و اینکه سازمان لیگ این تیم را به نام گسترش می شناسد یا ماشین سازی؟ تاکید کرد: از نظر ما اسم این تیم هنوز گسترش است. تغییراتی دال بر اینکه این تیم ماشین سازی شده، به دستمان نرسیده است. قرار است گسترش و تراکتورسازی دو شرکت مجزا و هیات مدیره جداگانه داشته باشد. یکی از دلایلی که آقای درودگر هم مدیرعامل تراکتورسازی شد، همین بود که شرکتها و سازمانها باید جدا شود. باشگاه ها نباید از نظر ساختاری و سهام تداخل داشته باشند.

رئیس کمیته صدور مجوز حرفه ای در پاسخ به این سئوال که آیا خطر استقلال و پرسپولیس، تراکتورسازی را هم تهدید می کند؟ اظهار کرد: به خاطر اینکه تراکتورسازی کاندیدای حضور در لیگ قهرمانان آسیا نیست، فقط بحث شفاف سازی از سال گذشته این تیم باقی مانده است. مسئولان باشگاه اعلام کرده اند که یکی از شرایط انتقال مالکیت این تیم، تسویه بدهی ها تا قبل از روز نهم شهریور است. منتظریم که این قول عملی شود.

مهدی در پایان گفت: از باشگاه ها می خواهیم هرچه سریعتر مدارکشان را ارسال کنند تا فرصت رسیدگی به مدارکشان فشرده نشود. در اینصورت امکان کمک از خودشان گرفته می شود. این باعث می شود ما روزهای آخر مدارک را چشم بسته ارسال کنیم و اگر مشکلی هم بود، مسئولیت با خودشان است. اگر زودتر مدارک را برای ما بفرستند، خودمان هم به باشگاه ها کمک می کنیم.