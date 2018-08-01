۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۰۰

نواختن مارش‌های نظامی در «عندلیب»

نواختن مارش‌های نظامی در «عندلیب»

رادیو ایران در برنامه تخصصی موسیقی خود به واکاوی تاریخ پیدایش و تحول موسیقی ها و مارش‌های نظامی و تاثیر این‌گونه از موسیقی در فرهنگ جوامع مختلف می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، از زمانی که مفهوم ملیت و مرزهای سیاسی جغرافیایی در میان کشور ها به وجود آمد هر جامعه ای برای حفظ اتحاد و قدرت بخشی به مفهوم وطن به دنبال نشانه هایی برای این همگرایی و تقویت این نشانه ها بوده است. در مواقع حساس که هر کشوری با تهدیداتی از سوی بیگانگان مواجه بوده نیاز به این همگرایی و وطن دوستی بیشتر احساس می‌شده است. موسیقی های نظامی یا مارش‌های نظامی برای همین منظور به وجود آمده اند و هر ملتی که از این ابزار بهتر و هنرمندانه تر استفاده کرده در مواقع لزوم ار نتایج بهتری نیز برخوردار شده است.

در برنامه این هفته «عندلیب» به بررسی این نوع از موسیقی پرداخته می شود و نمونه های تاثیرگذار اینگونه موسیقی در طول تاریخ پیدایش و در سطح جهان نیز برای شنوندگان پخش خواهد شد.

«عندلیب» ویژه برنامه موسیقی رادیو ایران به تهیه کنندگی و نویسندگی سعید مبشری، گویندگی داود حیدری و کارشناسی علیرضا امینی پنجشنبه‌ها ساعت ۲۲ از رادیو ایران پخش می شود.

آروین موذن زاده

