به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمای «کله سرخ» به کارگردانی کریم لک‌زاده که پیش از این در جشنواره‌هایی چون شصت و ششمین دوره جشنواره فیلم منهایم آلمان و چهارمین دوره جشنواره فیلم اوراسیای روسیه حضور داشته و موفق به کسب جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره اوراسیای روسیه نیز شده است در ادامه حضورهای بین‌المللی خود در چهارمین دوره جشنوار de cine de quito کشور اکوادور رقابت می‌کند.

جشنواره de cine de quito که با هدف معرفی سینمای مولف به مخاطبان خود و نیز کشف استعدادهای تازه برگزار می‌شود توسط دانشگاه UDLA در شهر quito پایه گذاری شده و از تاریخ ۱۴ تا ۱۹ آگوست برابر با ۲۳ تا ۲۸ مرداد برگزار خواهد شد.

«کله سرخ» به تهیه‌کنندگی مهدی رشیدی و محصول ریپس فیلم است و سایر عوامل آن عبارتند از بازیگران: بهزاد دورانی، علی باقری، سونیا سنجری، میلاد اکبرنژاد، لیلا طاهرپسند، مونا محمودزاده، وحید حبیبیان، احد محمدکرمی، وحید کفراش، فیلمبردار: پویان رنجبر، صدابردار: هادی معنوی پور، طراح گریم: حسنا خان محمدی، طراح صحنه و لباس: رضا رزم، تدوین: پویان شعله‌ور، مدیر تولید: احد محمدکرمی، عکاس: محمد حسن‌زاده، دستیار کارگردان: حامد نجابت، صداگذار: حسین قورچیان، موسیقی: آنکیدو دارش، اصلاح رنگ و نور: محسن خیرآبادی، طراح پوستر: سعید فروتن.