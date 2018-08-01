جمال بلماضی: برای سرمربیگری تیم ملی الجزایر با من صحبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، در روز انتهای قرارداد کارلوس کی روش با فدراسیون فوتبال ایران، بعضی از رسانه های الجزایری از مذاکرات فدراسیون فوتبال این کشور با کی روش و نهایی شدن این مذاکرات، گزارش هایی را منتشر کرده اند. حتی متن کی روش روی اینستاگرام خود بر ابهامات ادامه همکاری با این مربی پرتغالی افزوده است.

با این حال سایت «ارم نیوز» امارات به نقل از رسانه های الجزایری اعلام کرد که با جمال بلماضی سرمربی سابق تیم الدحیل قطر هم برای تیم الجزایر مذاکره شده است و این مربی نزدیک به نیمکت «سبزها» است.

رسانه های الجزایری به نقل از بلماضی نوشته اند که فدراسیون الجزایر با وی تماس رسمی گرفته است ولی اینکه آیا این تماس ها به توافق وی منجر شود یا خیر، معلوم نیست.

طبق اعلام سایت ارم نیوز، بلماضی حاضر به افشای مذاکراتش با فدراسیون الجزایر نیست و تاکید کرده که مذاکره در مراحل ابتدایی است. ضمن اینکه خیرالدین زطشی رئیس فدراسیون الجزایر اعلام کرده است که این فدراسیون با سرمربی جدید به توافقات اصلی دست یافته و فقط جزئیات باقی مانده است.